پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور که به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس به قرقیزستان سفر کرده است، با استقبال معاون رئیس کابینه این کشور وارد بیشکک شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از ریاست جمهوری، رئیسجمهور که به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس به قرقیزستان سفر کرده است، با استقبال معاون رئیس کابینه این کشور وارد بیشکک شد.
مسعود پزشکیان در این سفر دو روزه، با رئیسجمهور قرقیزستان، رئیسجمهور تاجیکستان، نخست وزیر هند و نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتوگو خواهد کرد و در ادامه با دعوت رئیسجمهور قرقیزستان در مراسم رسمی افتتاحیه ششمین دوره بازی های جهانی عشایری حضور خواهد یافت.
وی در روز دوم این سفر در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس سخنرانی خواهد کرد و در حاشیه اجلاس با رئیسجمهور روسیه نیز دیدار و گفتگوی دوجانبه خواهد داشت.