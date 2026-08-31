رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا گفت: با تلاش ماموران یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی، ۱۲ قبضه سلاح شکاری از شکارچیان غیرمجاز در این شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا سلامی ریک گفت: در راستای حفاظت از پرندگان مهاجر و پیشگیری از شکار و صید غیرمجاز و با گشت مشترک یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی شهرستان مرزی آستارا در تالاب‌ها و پناهگاه حیات وحش لوندویل، ۱۲ قبضه سلاح شکاری با تعدادی فشنگ از شکارچیان متخلف در این مناطق کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه فصل شکار مجاز پرندگان هنوز آغاز نشده است، افزود: تا زمان آغاز فصل شکار و صدور پروانه برای متقاضیان، هرگونه شکار و تهدید امنیت پرندگان در منطقه ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا با قدردانی از دوستداران محیط زیست، مشارکت جوامع محلی را مهم‌ترین عامل موفقیت در جلوگیری از شکار غیرمجاز دانست و گفت: زمانی که مردم، محیط زیست و حیات وحش را سرمایه خود بدانند، به قوی‌ترین مدافعان طبیعت تبدیل می‌شوند که این همکاری یکی از پایدارترین شیوه‌های حفاظت از طبیعت به شمار می‌رود.