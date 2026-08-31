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برنامههای «عصر صبا»، با موضوع واقعنگری و شایعه، «طربخانه» با روایت کارآواهای بلوچی، «گلگشت» با معرفی روستای دودهچای استان قزوین و «ققنوس»، با بررسی پیوند ادبیات و تابآوری اجتماعی، امروز از شبکههای رادیویی صبا و فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «عصر صبا» با نگاهی طنز و اجتماعی به موضوع واقعنگری در مواجهه با اخبار میپردازد و در «سوژه داغ شایعه» از مخاطبان میپرسد: این روزها به کدام خبر بیشتر از حرف فامیل اعتماد میکنیم؟
در این برنامه، موضوع «واقعنگری» بهانهای برای طرح پرسشهایی درباره نحوه قضاوت و پذیرش اخبار در زندگی امروز است، اینکه افراد تا چه اندازه پیش از باور کردن یک خبر، درباره صحت و منبع آن فکر میکنند و چگونه میان واقعیت، شایعه و شنیدههای غیرموثق تفاوت قائل میشوند.
«عصر صبا» در ادامه و در قالب «سوژه داغ شایعه» این سؤال را با مخاطبان مطرح میکند: «این روزها به کدام خبر بیشتر از حرف فامیل اعتماد میکنیم؟»
این برنامه با نگاهی طنز و اجتماعی، به موضوع شایعه و سرعت انتشار اخبار در میان مردم میپردازد و با طرح موقعیتهای آشنا و روزمره، مخاطبان را به فکر کردن درباره میزان اعتمادشان به خبرهای مختلف دعوت میکند؛ از خبرهایی که در فضای مجازی منتشر میشوند تا حرفهایی که از زبان دوستان و آشنایان میشنویم.
«عصر صبا» به تهیهکنندگی رضا عزتی و با اجرای شیوا رضاییزاده، ساعت ۱۸ از رادیو صبا پخش میشود.
«طربخانه» با نگاهی به ریشهها و روایتهای موسیقی ایرانی، این بار مخاطبان رادیو صبا را با کارآواهای بلوچی و پیوند این نغمهها با زندگی و فرهنگ مردم بلوچستان آشنا میکند.
این برنامه با معرفی و تحلیل تصنیفها و قطعات شاخص موسیقی، مخاطبان را با پیشینه، خاستگاه و روایت شکلگیری آثار موسیقایی همراه میکند.
«طربخانه» در هر قسمت با نگاهی به تاریخ موسیقی و بررسی آثار ماندگار، تلاش میکند مخاطبان را با ریشههای شکلگیری تصنیفها، ویژگیهای موسیقایی و روایتهای فرهنگی و اجتماعی نهفته در آنها آشنا کند.
کارآوا یا آواز کار، گونهای از موسیقی و ادبیات شفاهی است که در هنگام انجام فعالیتهای مختلف شکل گرفته و در بسیاری از مناطق ایران سینهبهسینه منتقل شده است. این آوازها علاوه بر همراهی با کار، میتوانستند موجب ایجاد هماهنگی میان افراد، کاهش خستگی و حفظ ریتم فعالیتهای جمعی شوند.
کارآواهای بلوچی نیز در پیوند با زندگی روزمره، کار و فرهنگ مردم این منطقه قابل بررسی هستند و در کنار جنبه موسیقایی، بخشی از روایت شفاهی و میراث فرهنگی بلوچستان را در خود جای دادهاند. «طربخانه» در این قسمت تلاش میکند ضمن معرفی این گونه از نغمههای بومی، مخاطبان را با جایگاه آن در فرهنگ موسیقایی و زندگی مردم بلوچ بیشتر آشنا کند.
«طربخانه» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ به تهیهکنندگی انسیه شمساللهی و با اجرای ارشاد رازانی از رادیو صبا پخش میشود.
همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان»، برنامه «گلگشت» با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، آیینها، جاذبهها و داشتههای بومی استان قزوین، این بار به روستای دودهچای سفر میکند.
رویداد «ایران جان» با رویکرد معرفی ظرفیتهای کمترشناختهشده استانهای کشور و تقویت پیوند میان رسانه، مردم و فرهنگ بومی مناطق مختلف ایران برگزار میشود و رادیو صبا نیز با حضور در مناطق مختلف، تلاش میکند تصویری نزدیک و شنیدنی از زندگی، فرهنگ و آداب مردم هر منطقه به مخاطبان ارائه دهد. در همین راستا، استان قزوین به عنوان یکی از مقصدهای این رویداد، در برنامه «گلگشت» روایت میشود.
در این برنامه، ظرفیتهای فرهنگی و آیینهای بومی روستاهای استان قزوین در قالب یک مسابقه شاد و سرگرمکننده به مخاطبان معرفی میشود. حضور اهالی روستا و گروههای شرکتکننده، بخش مهمی از این برنامه را شکل میدهد تا مخاطبان علاوه بر شنیدن روایتهای محلی، با فرهنگ و داشتههای بومی منطقه از زبان خود مردم آشنا شوند.
مسابقه «گلگشت» با طراحی پرسشهایی درباره بازیهای بومی و محلی، لباس و پوشش سنتی، ضربالمثلها، آداب و رسوم، شیوه زندگی و ویژگیهای فرهنگی روستاهای استان قزوین، فضایی تعاملی و پرنشاط ایجاد میکند و بخشی از فرهنگ شفاهی و میراث ناملموس این منطقه را به مخاطبان رادیو صبا معرفی خواهد کرد.
«گلگشت» تلاش دارد با حضور در میان مردم و روایت مستقیم از زندگی و فرهنگ آنان، تصویری واقعیتر و صمیمیتر از قزوین و گنجینههای فرهنگی آن ارائه کند.
این برنامه به تهیهکنندگی سمانه برزگر و با اجرای محمدحسین ناصری، ساعت ۱۵، از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه زنده «ققنوس» با تمرکز بر رویدادهای برجسته ادبی و نقش داستانهای دینی در تقویت بنیه روانی جامعه، از رادیو فرهنگ پخش میشود.
این برنامه میزبان گفتوگوهای متنوعی در حوزههای ادبی و فرهنگی خواهد بود. در نخستین بخش، حجتالاسلام سیدرضا افتخاری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد، درباره میزبانی این استان از چهارمین دوره کنگره ملی شعر با عنوان «از فصل به سر رسیدن» گفتوگو میکند.
در ادامه، حمیده درشته، شهردار منطقه ۸ تبریز، در گفتوگویی تلفنی، جزئیات افتتاح فاز دوم موزه استاد شهریار را که همزمان با روز ملی شعر و ادب در تبریز برگزار میشود، تشریح خواهد کرد.
همچنین محمدمهدی احمدی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بخش دیگری از برنامه به این پرسش میپردازد که داستانهای دینی چگونه میتوانند بهعنوان ابزاری برای تقویت تابآوری جامعه مورد استفاده قرار گیرند.
«ققنوس» در کنار گفتوگوهای کارشناسی، با بخشهای متنوع ادبی همچون «یک شعر، یک شاعر»، بخش «شعری که زندگی است» با اجرای دکتر شکراللهی و بخش «ویراستار» با اجرای استاد رهگذر، همراه شنوندگان خواهد بود.
برنامه «ققنوس» به تهیهکنندگی مریم مردانی و اجرای مهدی محمدیان، ساعت ۱۵ از رادیو فرهنگ پخش میشود.