بهترین عکس‌های خیابانی که در لحظه مناسب گرفته می‌شوند، به دوربین‌های گران‌قیمت یا تنظیمات پیچیده وابسته نیستند، آنها حاصل هوشیار ماندن عکاسان نسبت به اتفاقات اطراف هستند. ترکیب‌بندی، زمان‌بندی، قاب‌بندی، هندسه، سایه‌ها، حرکت و مقدار زیادی صبر، همه در یک لحظه با هم ترکیب می‌شوند. گاهی اوقات باید ده دقیقه صبر کنید تا یک نفر به نقطه مناسب برسد و گاهی اوقات آن لحظه کمتر از یک ضربان قلب طول می‌کشد. در این آلبوم برخی از این عکس‌ها را که در رسانه‌ها منتشر شدند، مشاهده می‌کنید. عکاسی خیابانی، هنر ثبت نابترین لحظات زندگی شهری، با ثبت آثاری درخشان بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین ژانر‌های عکاسی هنری جهان تثبیت کرد. از شکار «لحظهٔ تعیین کننده» به سبک «هنری کارتیه برسون» تا زمانبندی‌های فراطبیعیِ «تاوپونگ پراتوموونگ» و ترکیب بندی‌های هوشمندانهٔ این عکاسان چیره دست در هر تصویری روایتی از تقاطع هنر، شانس و صبرِ بینهایت یک عکاس نهفته است. این عکس‌ها که حاصل نود درصد انتظار و ده درصد فشردن دکمه شاتر در ثانیهٔ طلایی هستند که به ما یادآوری میکنند که شگفت انگیزترین صحنه‌ها و عکس‌های ناب، درست در مقابل چشمان ما در جریان است. آیا عکاسی خیابانی پیرو شانس است یا مهارت؟ پاسخِ عکاسانِ برندهٔ جهان یکسان است: هیچ عکس خیابانیِ «خوش شانسی» وجود ندارد. آنچه یک تصویرِ زمانبندی شدهٔ عالی را میسازد، ترکیبی از آمادگی، پیش بینیِ حرکت و نور و فرم، و درکِ ریتم پنهان زندگی در خیابان است. عکاسانی، چون «هنری کارتیه برسون» نشان داده‌اند که خلق یک قابِ تأثیرگذار، بیش از یک عکاسیِ ساده، به مهندسیِ فضا و روابطِ میان لایه‌های پنهان و درک و جامعه شناسی دقیق عکاس بستگی دارد. در حقیقت، هر فریمِ بی نقص، حاصلِ هزاران بار تکرارِ یک فرایندِ منضبط است؛ فرایندی که در آن، شانس فقط زمانی ظهور میکند که مقدماتِ آن به دقت هر چه تمام‌تر چیده شده باشد.

عکاس : دریافتی