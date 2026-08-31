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معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از افزایش ۱۴ درصدی تأمین برق صنایع در تابستان امسال خبر داد و گفت: اصلاح الگوی مصرف و جابهجایی ساعات آبیاری کشاورزی امسال نقش مهمی درکاهش سهدرصدی مصرف برق در اوج بار تابستان داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اکبر حسن بکلو با اشاره به عملکرد صنعت برق کشور در مدیریت اوج مصرف تابستان امسال اعلام کرد: برای دومین سال پیاپی، مصرف برق در ساعات اوج بار نسبت به سال گذشته سه درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، این دستاورد حاصل همراهی مردم و تلاش شبانهروزی همکاران صنعت برق در سراسر کشور بوده و در کنار آن، برخلاف روند معمول، تأمین انرژی به بخش صنعت نیز ۱۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
وی با اشاره به هفته دولت گفت که امسال ۱۴۵۰ طرح صنعت برق با ارزشی بالغ بر ۸۶.۸ همت توسط شرکت توانیر و شرکتهای تابعه در سراسر ۳۱ استان کشور به بهرهبرداری رسیده است. بخشی از این طرحها شامل ۳۶ ابرطرح در حوزه خطوط انتقال با احداث حدود ۷۵۴ کیلومتر مدار خط و سرمایهگذاری نزدیک به ۳۵ همت، همراه با ایجاد ظرفیت پستی معادل ۵۱۹۰ مگاولتآمپر بوده است. در حوزه شبکههای توزیع نیز ۱۴۷ طرح با ارزش ۴۸ همت به بهرهبرداری رسیده است.
معاون توزیع توانیر همچنین از افتتاح هفت نیروگاه تولید پراکنده با ظرفیت ۵۲ مگاوات و سرمایهگذاری نزدیک به سه و نیم همت خبر داد که با ملاحظات پدافند غیرعامل و امنیت سایبری طراحی شدهاند تا در شرایط بحرانی نیز خدماترسانی به مردم تداوم داشته باشد.
به گفته او، مجموع این طرحها نزدیک به ۴هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی مستقیم نیز ایجاد کرده است.
حسن بکلو در تشریح دلایل کاهش مصرف دراوج تابستان، به برنامههای مدیریت مصرف در بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی اشاره کرد و گفت اصلاح الگوی مصرف و جابهجایی ساعات آبیاری کشاورزی نقش مهمی در این کاهش داشته است.
او تأکید کرد که در حوزه صنعت، هدف کاهش مصرف نبوده، بلکه امسال با تلاش صنعت برق، انرژی بیشتری در اختیار صنعتگران قرار گرفته تا چرخ تولید با سرعت بیشتری بچرخد.
در ادامه، معاون توزیع توانیر به رشد چشمگیر نیروگاههای خورشیدی اشاره کرد و گفت ظرفیت نصبشده این نیروگاهها از ۷۰۰ مگاوات در ابتدای دولت به حدود ۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسیده است. تنها در همین هفته نیز حدود ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید، از جمله سایت ۹۵ مگاواتی شمسآباد در استان تهران، با حضور رئیسجمهور افتتاح شده است.
وی از رئیسجمهور برای پیگیری مستمر رفع موانع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تشکر کرد.
وی همچنین به اجرای هفتگی مانور سراسری طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی، هر پنجشنبه ساعت ۷ صبح، اشاره کرد که با ارتباط برخط با سراسر کشور دنبال میشود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر درباره برنامههای زمستانی توضیح داد و گفت با کاهش تدریجی مصرف در روزهای آینده، تعمیرات اساسی نیروگاهها آغاز خواهد شد.
او با اشاره به آسیبهایی که دشمن به برخی تأسیسات انرژی کشور وارد کرده، از تلاش همکاران برای جبران این نارساییها خبر داد و گفت: با ذخیرهسازی سوخت، مدیریت مصرف و هوشمندسازی شبکه، امید میرود در فصل سرد سال نیز ناترازی در تأمین سوخت نیروگاهها و برق مشترکان ایجاد نشود.
وی در پایان از مردم خواست با رعایت الگوی مصرف بهینه، همراهی خود را با صنعت برق کشور ادامه دهند.