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از سال گذشته تاکنون حدود ۲ میلیارد تومان در سطح شهرستان کلات برای اجرای امینانه نیت واقفان، هزینه شده است.
خیرخواه،یکی از این طرحها را ساخت باغ انگور و گردو در روستای سینیکهنه عنوان کرد و گفت: در این طرح، یک باغ با درختان قدیمی و کمبازده که درآمد بسیار محدودی داشت، در قالب قرارداد به بخش خصوصی واگذار شد تا با استفاده از روشهای نوین کشاورزیف نسبت به ساخت باغ انگور و گردو اقدام کند.
وی ادامه داد: این طرح بهصورت ازمایشی در سینیکهنه اجرا شده است و امیدواریم پس از گذشت چند سال، ضمن ایجاد درآمد مناسب برای سرمایهگذار، درآمد موقوفه نیز به شکل قابل توجهی افزایش یابد و بتوانیم از این الگو در سایر موقوفات مستعد شهرستان نیز استفاده کنیم.
رئیس اداره اوقاف کلات،همچنین از واگذاری ملک موقوفه برای ساخت یک شرکت مسافربری و نصب باسکول ۶۰ تنی در محدوده پشت تونل و پارکینگ حجاج به بخش خصوصی خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح، هم ارائه خدمات به مردم و هم ایجاد درآمد پایدار برای موقوفه است..
خیرخواه، در ادامه از اجرای طرح ساخت نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلو واتی در محل امامزاده میراسماعیل رضوی (ع) واقع در روستای سررود خبر داد و افزود: پایههای نیروگاه نصب شده و امیدواریم این نیروگاه طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده به بهرهبرداری برسد
وی خاطرنشان کرد: اجرای نیروگاه خورشیدی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای موقوفات، با توجه به شرایط موجود در حوزه انرژی و کمبود برق، میتواند گامی مؤثر در استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر باشد.
خیرخواه در بخش دیگری از سخنان خود از ثبت سه وقف جدید در شهرستان از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: از این تعداد، یک مورد در سامانه جامع موقوفات به ثبت رسیده و مراحل دو مورد دیگر نیز انجام شده است که ثبت نهایی آنها در حال پیگیری است.
وی این موضوع را نشانه استمرار روحیه خیرخواهی مردم مؤمن شهرستان کلات دانست و افزود: وقف و صدقه جاریه از سنتهای ارزشمند جامعه اسلامی است و باید تلاش کنیم وقفهای جدید متناسب با نیازهای روز جامعه شکل بگیرد.
خیرخواه تأکید کرد: امروز بهعنوان مشاور وقف شهرستان به مردم توصیه میکنیم که در کنار وقف برای موضوعات سنتی، به نیازهای روز جامعه نیز توجه داشته باشند و حوزههایی مانند دارو و درمان، حمایت از نیازمندان، اشتغال، امنیت و جلوگیری گیری از آسیبهای اجتماعی و سایر نیازهای روز جامعه را در نیت وقفهای جدید مورد توجه قرار دهند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کلات گفت: هدف ما این است که با ارائه مشاوره به واقفان، ظرفیت وقف را به سمت حل مسائل و نیازهای واقعی مردم هدایت کنیم تا موقوفات بتوانند نقش مؤثرتری در خدمترسانی و توسعه شهرستان ایفا کنند.