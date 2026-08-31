پخش زنده
امروز: -
مدیر کل دامپزشکی خوزستان از انجام بیش از ۳ هزار و ۶۵۰ مورد آزمایش تشخیصی در حوزههای مختلف آزمایشگاهی طی یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسکری فرد در تشریح اقدامات اداره کل دامپزشکی استان در حوزه تشخیصی آزمایشگاهی دامپزشکی در یکسال اخیر ، گفت: در این مدت بیش از ۳۳۰ مورد آزمایش میکروبیمرضی و مواد غذایی در آزمایشگاههای دامپزشکی استان انجام شده است.
وی افزود: همچنین بیش از هزار و ۸۰۰ مورد آزمایش آنالیز شیمیایی مواد غذایی و بیش از ۲۶۰ مورد آزمایش سمشناسی و انگلشناسی انجام شده است.
عسکری فرد بیان داشت: در بخش آزمایشهای مرتبط با دام و طیور نیز بیش از ۳۵ هزار مورد آزمایش سرولوژی دام و طیور به انجام رسیده است.
مدیر کل دامپزشکی خوزستان ادامه داد: در راستای تشخیص دقیق و سریع عوامل بیماریزا، بیش از ۶۷۰ مورد آزمایش PCR، RT-PCR و Real-Time PCR نیز در آزمایشگاههای دامپزشکی خوزستان انجام شده است.
وی می گوید: این اقدامات با هدف پایش، تشخیص و کنترل بیماریهای دام و طیور، ارتقای سلامت مواد غذایی و صیانت از بهداشت عمومی در استان خوزستان انجام شده است.