توقف پروژه جایگزینی نیروی انسانی با هوش مصنوعی، در متا
شرکت متا (صاحب فیسبوک و اینستاگرام) پروژه جنجالی خود با نام «تحول سازمانی» (OT) را که هدف آن جایگزینی هزاران کارمند با عاملهای هوشمند بود، متوقف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از وبگاه Futurism و رویترز، شرکت متا در قالب پروژهای تحت عنوان «Organization Transformation»، سناریوهای متعددی را برای کاهش نیروی انسانی در برخی تیمها تا ۶۰ درصد بررسی کرده بود تا وظایف این کارکنان را به عاملهای هوش مصنوعی منتقل کند. با این حال، چالشهای فنی و کندی در توسعه این فناوری، منجر به توقف این طرح شد.
مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، در ماه ژوئیه اذعان کرد، سرعت توسعه عاملهای هوشمند کمتر از پیشبینیهای او پیش میرود. همچنین گزارشها حاکی از آن است که افزایش کدهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی، منجر به بروز اختلالات فنی و امنیتی گستردهای شده که در نهایت کارکنان انسانی را برای رفع این مشکلات به خدمت گرفت.
این پروژه در حالی متوقف شد که متا پیش از این در ماه می، حدود ۸ هزار نفر (۱۰ درصد نیروی کار جهانی خود) را تعدیل کرده بود؛ اقدامی که با اعتراضات شدید داخلی همراه شد. در همین راستا، ۲۶ کارمند متا در شکایتی مدعی شدند که یک سامانه هوش مصنوعی داخلی در انتخاب افراد برای اخراج نقش داشته و بهطور نامتناسب، افراد دارای معلولیت را هدف قرار داده است.
در حال حاضر، زاکربرگ وعده داده است که در سال جاری هیچ تعدیل نیروی سراسری دیگری صورت نخواهد گرفت. تجربه شکست پروژه «تحول سازمانی» در متا، بهوضوح نشان داد که بین ظرفیت فعلی عاملهای هوشمند و ایدهی جایگزینی گسترده نیروی انسانی، هنوز فاصله چشمگیری وجود دارد.