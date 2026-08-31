ممبنی رفت، مومنی سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال شد
با حکم رییس فدراسیون فوتبال حامد مومنی به عنوان سرپرست دبیرکلی منصوب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هدایت ممبنی بعد از ماجرای جنجالی معرفی گل گهر به عنوان نماینده ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیای ۲ از سمت خود برکنار و با حکم مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، حامد مومنی به عنوان سرپرست دبیرکلی منصوب شد.
مومنی که پیش از پیوستن به فدراسیون در سال ۱۳۸۶ عضوی از جامعه رسانههای ورزشی کشور بود، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی میباشد.
علاوه بر این بخشی از مدارک بینالمللی مومنی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- فارغالتحصیل دوره مطالعات پیشرفته در مدیریت فوتبال از دانشگاه لوزان، سوئیس
- فارغ التحصیل دوره تخصصی مدیریت فوتبال از یوفا
- فارغ التحصیل دوره تخصصی برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی از دانشگاه مدیریت میلان، ایتالیا
- فارغ التحصیل دوره عالی مدیریت و حکمرانی مطلوب سازماهای ورزشی از فیفا
- دارای گواهینامه تخصصی رهبری و مدیریت فوتبال از کنفدراسیون فوتبال آسیا
وی علاوه بر سوابق متعدد اجرایی، از سال ۱۳۹۱ ناظر بین المللی کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا بوده است که از مهمترین رویدادها و تورنمنتهای تحت نظر مومنی میتوان به برگزاری فینال جام جهانی فوتسال لیتوانی در سال ۲۰۲۱ و برگزاری ۶ مسابقه در مسابقات فوتبال المپیک ۲۰۲۴ فرانسه اشاره نمود.