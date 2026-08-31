در رقابت‌های قهرمانی کشور نونهالان در اسلحه فلوره، نفس غلامی، دختر آینده‌دار شمشیربازی مازندران موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی کشور و مدال ارزشمند نقره را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،در رقابت‌های قهرمانی کشور نونهالان در اسلحه فلوره، نفس غلامی، دختر شایسته و آینده‌دار شمشیربازی مازندران، با نمایشی درخشان و جنگنده موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی کشور و مدال ارزشمند نقره را از آن خود کند.

نفس غلامی با درخشش در این میدان ملی، خود را به دیدار پایانی رساند و بر سکوی دوم ایران ایستاد؛ افتخاری ارزشمند که نویدبخش ظهور استعدادی درخشان در آینده شمشیربازی مازندران است.

پشت این مدال، همراهی ویژه‌ای قرار دارد؛ آرزو لطفی، مادر و مربی نفس غلامی، که هم‌زمان در نقش مادر و مربی، این قهرمان نونهال را در مسیر تمرین، پیشرفت و رسیدن به سکوی افتخار همراهی کرده است.