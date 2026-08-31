حدود ۶ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی در شهرستان ورزنه با حکم قضایی رفع تصرف شد و به بیت المال برگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، در اقدامی قانونی ۵۰۹۰ مترمربع از اراضی ملی و دولتی واقع در پلاک «سرتختی» که به صورت استخر خاکی و از سال‌ها پیش دارای حکم قطعی بود، به همت یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان ورزنه، از دست متصرفان خارج شد.

از شهروندان خواسته شد در صورت مشاهده هرگونه تصرف، تخریب یا ساخت وساز غیرمجاز در عرصه‌های ملی، مراتب را به این اداره اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری قانونی صورت گیرد.