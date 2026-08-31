مدیرکل دامپزشکی استان زنجان از متلاشی شدن یک شبکه غیرمجاز کشتار تک‌سمیان و کشف مقادیر قابل‌توجهی فرآورده‌های دامی مشکوک در منطقه دیزج زنجان خبر داد و بر برخورد قاطع با هرگونه تهدید علیه امنیت غذایی شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی اشرفی گفت: به منظور اجرای وظایف حاکمیتی و با هدف تأمین امنیت غذایی و صیانت از سلامت عمومی، اکیپ‌های نظارتی این اداره‌کل با همکاری مؤثر پلیس آگاهی شهرستان زنجان، موفق به شناسایی و انهدام یک واحد غیرمجاز کشتار تک‌سمیان در منطقه دیزج بالا (دیزج خرابه) شدند.

اشرفی افزود: پیرو گزارش‌های واصله و پس از رصد اطلاعاتی، کارشناسان دامپزشکی با اخذ دستور قضایی به محل اعزام شدند که در بازرسی از این واحد، حدود ۱۰۰ کیلوگرم گوشت مشکوک به لاشه تک‌سمی کشف و ضبط شد

وی ادامه داد: در بررسی‌های تکمیلی، بقایای در حال فساد ۴ رأس اسب که به صورت غیربهداشتی در چاهی در محل باغ مدفون شده بود، کشف و برای امحای بهداشتی به کشتارگاه صنعتی مروارید منتقل شد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به بازداشت ۳ متهم در این پرونده و ارجاع موضوع به مراجع قضایی افزود: در چرخه تأمین گوشت سالم، نظارت‌های فنی از مبدأ تا مقصد انجام می‌شود و هرگونه فعالیت خارج از این چرخه نظارتی، به‌ویژه کشتار تک‌سمیان که فاقد هرگونه وجاهت قانونی و بهداشتی است، به منزله تهدید علیه سلامت عمومی و ضربه به امنیت غذایی جامعه است.

وی گفت:مصرف فرآورده‌های دامی خارج از شبکه رسمی کشتارگاه‌ها، علاوه بر مخاطرات جدی بهداشتی و احتمال انتقال بیماری‌های مشترک، بسترساز بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی در حوزه تولید است. اداره‌کل دامپزشکی با تمام ظرفیت قانونی خود، هرگونه تخلف در این حوزه را تحت رصد دارد و اجازه نخواهد داد سودجویان با سلامت مردم بازی کنند.

اشرفی در پایان از شهروندان خواست تا ضمن حفظ هوشیاری، فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ یا شماره‌های شبکه دامپزشکی شهرستان زنجان گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.