به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان شهرضا در جلسه شورای فرهنگ عمومی گفت: معجزه دشت مهیار شهرضا با مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان و استان به شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ابلاغ و مقرر شد این مکان به یک جایگاه فرهنگی و یادمان شهدا تبدیل شود.

فریبرز امیری با گلایه از برخی سازمان‌ها در خصوص پیشرفت کار و عملیاتی شدن ساخت این یادمان افزود: از بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس انتظار داریم تا موضوع تملک مکان و ساخت یادمان را با جدیت بیشتر دنبال کنند.

وی گفت: این مکان به عنوان معجزه دشت مهیار شهرضا نامگذاری شده است و در تقسیمات کشوری نیز در حوزه شهرستان شهرضا قرار دارد.

وی از اداره میراث فرهنگی و گردشگری، ناحیه مقاومت بسیج، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و شهرداری شهرضا خواست تا نظرات کارشناسی، اقدام‌ها و اعتبارات خود در زمینه تملک زمین، ساختار فرهنگی و طراحی یادمان شهدا را در این مکان تا دو ماه آینده اعلام کنند.