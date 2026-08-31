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استاندار خراسان جنوبی بر استفاده از ظرفیت خیران، تشکلهای مردمنهاد و اتحادیههای صنفی برای تأمین نوشت افزار دانشآموزان نیازمند و نظارت بر بازار در آستانه بازگشایی مدارس تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی، در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس گفت: از خیران در خواست میکنیم در آستانه سال تحصیلی جدید در تهیه بستههای حمایتی نوشت افزار برای دانشآموزان نیازمند مشارکت کنند.
وی افزود:اتحادیه، تشکلهای مردمنهاد و سمنها نیز باید پای کار بیایند و در تأمین اقلام مورد نیاز دانشآموزان و تعدیل هزینههای خانوادهها کمک کنند.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر پیگیری مطالبات واحدهای صنفی از دولت تأکید کرد و گفت: برخی شرکتها به دلیل مطالباتی که از دولت دارند، کالا را با تأخیر در اختیار مردم قرار میدهند و این موضوع باید بهصورت جدی از سوی دستگاههای مربوط پیگیری و تعیین تکلیف شود.
هاشمی با اشاره به وضعیت بازار مرغ افزود: نگرانی تولید کنندگان را درک میکنیم و در عین حال باید رضایتمندی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد و اگر برای حمایت از تولید نیاز به اقدام یا مصوبهای وجود دارد، موضوع باید در کمیته تخصصی مطرح شود و در صورت نیاز، ستاد تنظیم بازار نیز مصوبه لازم را صادر کند.
وی در خصوص برگزاری نمایشگاه پاییزه و عرضه نوشت افزار نیز گفت: اولویت ما باید استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان و اصناف داخل استان باشد و نباید کالایی که در داخل استان تولید و عرضه میشود، از خارج استان وارد و با برگزاری نمایشگاه، بازار تولیدکنندگان داخلی محدود شود.
مدیر بازرگانی و توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: روند جوجهریزی و تولید گوشت مرغ در استان از اوج عبور کرده و پیشبینی میشود در هفتههای آینده فشار وارد بر کشتارگاهها و بازار مرغ کاهش یابد.
نصیرایی افزود: از ابتدای شهریور ماه تاکنون ۶۰۶ هزار و ۱۹۱ قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۶۰ هزار قطعه بوده است.
وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده، تولید گوشت مرغ در هفته جاری ۲۰۴ تن، هفته آینده حدود ۱۶۷ تن و در هفته بعد ۱۷۰ تن پیشبینی شده است.
مدیر بازرگانی و توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با شاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی استان گفت: مجموع موجودی برنج بخش خصوصی و دولتی استان ۲۳۲ هزار و ۳۷۷ تن و موجودی شکر بخش خصوصی و دولتی استان ۳۸۰ تن، مرغ منجمد یک هزار و ۲۳۷ تن و روغن ۷۶۲ تن است که این میزان ذخایر برای مدیریت بازار کالاهای اساسی استان مورد استفاده قرار میگیرد.
نصیرایی در خصوص خرید تضمینی گندم نیز افزود: از مجموع مطالبات ۸۶۴ میلیارد تومانی گندمکاران استان، تاکنون ۲۸۴ میلیارد تومان پرداخت شده و پیگیری برای پرداخت باقی مطالبات ادامه دارد.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت هم با اشاره به آغاز سال تحصیلی و ضرورت تشدید نظارت بر بازار گفت: گشتهای مشترک از هماکنون با همکاری دستگاههای مرتبط در حال انجام است و طرح نظارت استانی و متمرکز نیز از ۱۵ شهریورماه در سراسر استان اجرا خواهد شد.
تهوری با اشاره به عملکرد بازرسیهای انجامشده از ابتدای شهریورماه، در استان افزود: تاکنون حدود ۹ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده و در نتیجه این بازرسیها، ۵۸۲ پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.