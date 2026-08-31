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مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: با صدور هشدار سطح زرد، وزش باد شدید، گرد وخاک و فعالیت سامانه بارشی در بخشهایی از استان پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نوربخش داداشی گفت: هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان صادر شده و از امروز وزش باد شدید و گرد و خاک محلی در برخی نقاط، به ویژه مناطق غربی و جنوب غربی پیشبینی میشود.
وی با اشاره به اینکه شهرستانهای مانه، سملقان، گرمه و جاجرم بیشتر تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت، گفت: وزش باد شدید و گردوخاک میتواند موجب کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای شود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: سامانه بارشی دیگری نیز از عصر دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه در استان فعال خواهد بود که بارش باران، وزش باد لحظهای شدید، رگبار باران و رعد و برق را به همراه دارد.
داداشی ادامه داد: فعالیت این سامانه در برخی نقاط استان و بهویژه نیمه شرقی شدت بیشتری خواهد داشت و شهروندان باید نسبت به مخاطرات احتمالی آن توجه داشته باشند.
وی گفت: کاهش دید، آسیبهای ناشی از صاعقه و تگرگ و احتمال آبگرفتگی معابر از جمله مخاطرات این سامانه بارشی است و رواناب و سیلابی شدن مسیلها نیز دور از انتظار نیست.