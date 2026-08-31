استاندار کرمان در سفر به شهرستان‌های کهنوج، رابر ، راور ، بم، جیرفت و فهرج ضمن بازدید از طرح‌های مختلف، ده‌ها پروژه عمرانی، زیربنایی و خدماتی را افتتاح و یا عملیات اجرایی آن‌ها را آغاز کرد.

افتتاح و کلنگ‌زنی ده‌ها طرح عمرانی و زیربنایی در شهرستان‌های کرمان

افتتاح و کلنگ‌زنی ده‌ها طرح عمرانی و زیربنایی در شهرستان‌های کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ در جریان سفر استاندار کرمان به شهرستان کهنوج، عملیات اجرایی معدن کرومیت «کوه سرخ» با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آغاز و کارخانه بتن آماده به بهره‌برداری رسید.

از دیگر طرح‌های افتتاح شده در این شهرستان می‌توان به آغاز ساخت ۷۰۰ واحد مسکونی ویژه اقشار کم‌درآمد با عنوان «خانه امید»، افتتاح محور کندرو رضاآباد-نورآباد به طول ۵ کیلومتر، حفر و تجهیز ۲۳ حلقه چاه آب شرب، اجرای ۲۰ کیلومتر خط انتقال آب به ۵ مخزن ذخیره ۵۰۰ مترمکعبی و ۲ کیلومتر خط انتقال برق اشاره کرد.

استاندار کرمان همچنین از اورژانس ۵۲ تختخوابی بیمارستان ۱۲ فروردین کهنوج بازدید کرد و ضمن تأکید بر تجهیز و تکمیل بخش ICU، از بهره‌برداری از بخش دیالیز این بیمارستان خبر داد.

با حضور استاندار کرمان در شهرستان رابر، خط انتقال برق سد شهیدان امیرتیموری و مجتمع گردشگری شش‌ هکتاری به بهره‌برداری رسید.

استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تأکید کرد و گفت: چند پروژه بزرگ از جمله طرح انتقال آب رابر که مطالبه دیرینه مردم است، آماده افتتاح است که در فرصتی مناسب با حضور مقامات کشوری به بهره‌برداری می‌رسد، همچنین فاز اول مجتمع اداری شهرستان نیز آماده بهره‌برداری است.

وی تأکید کرد که اولویت نخست استان در این منطقه، احداث راه مستقیم رابر به کرمان است که مقدمات تصویب آن فراهم شده است.





در شهرستان بم نیز طرح‌های متعددی از جمله احداث ۵ کیلومتر راه ، یک زمین چمن مصنوعی و یک واحد پرورش مرغ افتتاح شد، همچنین ۴۰ پنل خورشیدی قابل حمل میان عشایر منطقه توزیع گردید.

در راور ۱۲ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی و یک واحد مسکونی به مددجوی کمیته امداد واگذار شد، علاوه بر این، مدرسه ۶ کلاسه «زنده‌یاد سعید نخعی» برای سال تحصیلی جدید آماده پذیرش دانش‌آموزان شد.





