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۲ دوره تخصصی آمادگی مهارتهای عملیاتی با حضور امدادگران در شهرستان استهبان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان استهبان گفت: ۲ دوره تخصصی آمادگی مهارتهای عملیاتی با حضور ۶۰ نفر از امدادگران در این شهرستان برگزار شد.
محمدجواد خیرات افزود: شرکتکنندگان در این دورهها با سرفصلهایی شامل مخابرات و ارتباطات رادیویی، ناوبری و پیمایش، حمایت روانی و اجتماعی و سیستم فرماندهی حادثه (ICS) به صورت تئوری و عملی آشنا شدند.
شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.