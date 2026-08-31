به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان استهبان گفت: ۲ دوره تخصصی آمادگی مهارت‌های عملیاتی با حضور ۶۰ نفر از امدادگران در این شهرستان برگزار شد.

محمدجواد خیرات افزود: شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها با سرفصل‌هایی شامل مخابرات و ارتباطات رادیویی، ناوبری و پیمایش، حمایت روانی و اجتماعی و سیستم فرماندهی حادثه (ICS) به صورت تئوری و عملی آشنا شدند.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.