به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه ۹ شهریور شاخص کیفی هوا در هویزه ۱۸۵، شوشتر ۱۶۰، شوش ۱۵۹ و اندیمشک ۱۵۵ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

این میزان در شهر‌های شهر‌های سوسنگرد ۱۴۹، ملاثانی ۱۴۸، گتوند ۱۴۶، دزفول و بهبهان ۱۴۰، آبادان ۱۳۸، هندیجان و اهواز ۱۳۵، شادگان ۱۲۶، AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.