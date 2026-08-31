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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از درخشش سه تعاونی گیلان در جشنواره تعاونیهای برتر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی با اشاره به انتخاب سه تعاونی گیلانی در حشنواره تعاونیهای برتر کشور گفت: یک تعاونی پرورش ماهیان خاویاری در رشته کشاورزی، یک تعاونی در رشته صنعت و یک تعاونی مرزنشینان در حوزه تعاونیهای مرزنشینان در این جشنواره به عنوان تعاونیهای برتر ملی و شایسته تقدیر انتخاب شدند.
وی افزود: کسب این عناوین ملی نشاندهنده ظرفیتهای ارزشمند و رو به رشد بخش تعاون در گیلان و حاصل تلاش و فعالیت مجموعه تعاونیهای استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان افزود: تمامی مراحل ثبتنام، بررسی و داوری جشنواره تعاونیهای برتر کشور از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون انجام شده است.