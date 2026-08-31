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رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان گیلانغرب، از اجرای موفقیتآمیز عملیات گشت و کنترل در پناهگاه حیاتوحش «زلهزرد» و منطقه شکار و تیراندازی ممنوع «شیاکوه» و دستگیری متخلفین زیست محیطی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کیانوش خدامرادی رئیس اداره محیط زیست شهرستان گیلانغرب گفت: در راستای پایش مستمر زیستگاههای حساس شهرستان، نیروهای یگان حفاظت این اداره طی گشت و کنترلهای شبانهروزی در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع شیاکوه (محدوده خرسهلان)، موفق به شناسایی یک اکیپ شکارچی غیرمجاز شدند که با تجهیزات غیرقانونی قصد آسیب به گونههای جانوری منطقه را داشتند.
وی افزود: با هوشیاری محیطبانان و انجام اقدامات پیشگیرانه، این اکیپ متخلف پیش از هرگونه شکار متوقف شدند و تمامی ادوات شکار آنان، شامل سلاح و سایر تجهیزات، کشف و ضبط گردید. پرونده این متخلفین جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
رئیس اداره محیطزیست شهرستان گیلانغرب با اشاره به اهمیت علمی و اکولوژیک این مناطق گفت: پناهگاه حیاتوحش زلهزرد و منطقه شکار و تیراندازی ممنوع شیاکوه از اکوسیستمهای استراتژیک استان کرمانشاه محسوب میشوند. تنوع زیستی موجود در این مناطق به عنوان “سرمایه بیولوژیک” منطقه، تابآوری اکولوژیک را در برابر تغییرات اقلیمی افزایش میدهد.
خدا مرادی گفت: هرگونه فعالیت شکار غیرمجاز، تعادل در زنجیره غذایی این زیستگاهها را برهم زده و پایداری جمعیت گونههای شاخص را با تهدید جدی مواجه میکند.
وی ضمن قدردانی از همراهی دوستداران محیطزیست، از عموم همشهریان و جوامع محلی درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را سریعاً به اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اطلاع دهند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گیلانغرب تأکید کرد: حراست از انفال الهی، نیازمند مشارکت عمومی است و محیطزیست شهرستان گیلانغرب با هیچگونه تعدی به حیاتوحش منطقه مماشات نخواهد کرد.