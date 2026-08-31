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روستابازار چایپاره با هدف عرضه مستقیم انواع محصولات تولیدی و محلی روستاهای شهرستان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در گرامیداشت هفته دولت، روستابازار چایپاره با حضور رضا اقلیمیان فرماندار چایپاره رییس اداره تعاون روستایی و جمعی از مسئولین در محل اداره تعاون روستایی به بهرهبرداری رسید.
رضا اقلیمیان فرماندار شهرستان دراین مراسم فرمود: راهاندازی روستابازار اقدامی مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان روستایی است و میتواند با فراهم کردن امکان عرضه مستقیم محصولات، نقش مهمی در تقویت اقتصاد روستا، افزایش درآمد خانوارهای روستایی و ایجاد انگیزه برای توسعه تولید داشته باشد.
فرماندار چایپاره با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات بومی و محلی تصریح کرد: باید تلاش کنیم محصولات تولیدشده در روستاهای شهرستان با حفظ کیفیت و اصالت، به شکل مناسب به بازار عرضه شود و مردم نیز از این محصولات حمایت و استقبال کنند.
اقلیمیان ادامه داد: حمایت از تولیدکنندگان محلی تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه زمینهساز پایداری جمعیت روستایی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان خواهد بود.
در این مرکز، انواع محصولات تولیدی و محلی روستاهای شهرستان چایپاره بهصورت مستقیم در اختیار شهروندان قرار میگیرد که این امر میتواند ضمن حذف واسطههای غیرضروری، به افزایش درآمد تولیدکنندگان و حمایت از اقتصاد روستاها کمک کند.