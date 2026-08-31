رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ایران برای استفاده مؤثر از هوش مصنوعی به یک نقشه راه ملی و زیرساختی مشترک برای بازار سرمایه نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار سرمایه با ورود هوش مصنوعی با یک تغییر فناورانه ساده مواجه نیست؛ این فناوری می‌تواند شیوه تحلیل اطلاعات، مدیریت دارایی، کشف رفتار‌های غیرعادی و حتی نظارت بر بازار را تغییر دهد. در چنین شرایطی، داشتن یک مدل هوشمند به‌تنهایی مزیت محسوب نمی‌شود و کیفیت داده، زیرساخت محاسباتی و قواعد حکمرانی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

حمید ستوده، با بیان این‌که بخش مهمی از فعالیت‌های بازار سرمایه بر سه مؤلفه داده، تحلیل و تصمیم‌گیری سریع استوار است گفت: حجم گسترده اطلاعات معاملاتی، گزارش‌های مالی، اخبار، داده‌های اقتصادی و رفتار سرمایه‌گذاران، بورس‌های ایران را به یکی از مناسب‌ترین حوزه‌ها برای استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی تبدیل کرده است.

وی گفت: هوش مصنوعی، صرفا استفاده از یک ابزار جدید برای تحلیل سهام نیست؛ بلکه AI می‌تواند به تدریج بخشی از فرآیند‌ها و حتی شیوه فعالیت بازار سرمایه را بازطراحی کند. البته میزان موفقیت این تحول به کیفیت داده‌ها، زیرساخت‌های فناوری، نیروی انسانی متخصص و چارچوب‌های نظارتی نیز وابسته است.