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از گواهینامه رویداد جشنواره گردشگری و اسبسواری شهرستان نطنز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنزگفت: این شهرستان با دارا بودن ظرفیتهای کمنظیر تاریخی و طبیعی، زمینه عالی برای توسعه گردشگری ورزشی است.
هاجر شریفی افزود: جشنواره گردشگری و اسبسواری باهدف احیای پیوند میان سنتهای بومی و فعالیتهای ورزشی نوین طراحیشده و رونمایی از گواهینامه رسمی این رویداد، مهر تأییدی بر استانداردسازی و تثبیت جایگاه ملی آن در تقویم گردشگری منطقه است.
وی گفت: درآمدهای حاصل از توسعه زیرساختهای گردشگری و برگزاری اینگونه رویدادها، به بهبود وضعیت معیشتی مردم، رونق صنایعدستی و حفظ بافتهای تاریخی شهرستان برمی گردد.