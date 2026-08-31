به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنزگفت: این شهرستان با دارا بودن ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و طبیعی، زمینه عالی برای توسعه گردشگری ورزشی است.

هاجر شریفی افزود: جشنواره گردشگری و اسب‌سواری باهدف احیای پیوند میان سنت‌های بومی و فعالیت‌های ورزشی نوین طراحی‌شده و رونمایی از گواهینامه رسمی این رویداد، مهر تأییدی بر استانداردسازی و تثبیت جایگاه ملی آن در تقویم گردشگری منطقه است.

وی گفت: درآمد‌های حاصل از توسعه زیرساخت‌های گردشگری و برگزاری اینگونه رویدادها، به بهبود وضعیت معیشتی مردم، رونق صنایع‌دستی و حفظ بافت‌های تاریخی شهرستان برمی گردد.