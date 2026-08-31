جو استان قزوین، امروز هم مانند شب گذشته ناپایدار است و مردم مناطق مختلف شاهد وزش باد و کاهش دما خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، هواشناسی اعلام کرد گذر امواج ناپایدار امروز همچنان ادامه دارد؛ که در برخی مناطق استان، موجب ناپایداری جو، افزایش ابر، وزش باد و بروز پدیده رعدوبرق خواهد شد.

ناپایداری‌ها در مناطق مختلف استان، که همراه با وزش باد‌های لحظه‌ای شدید است، خیزش گرد و خاک محلی و کاهش کیفیت هوا را نیز به دنبال دارد.

از فردا جو پایدار و آسمان آفتابی در سطح استان حاکم خواهد شد؛ همچنین با توجه به جریانات شمالی، دمای هوا کاهشی خواهد بود.

شدت وزش باد در کانال بادی استان به ویژه شهر‌های کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا بیشتر است.

در ارتفاعات شمالی هم پدیده مه، طی روز‌های آینده دور از انتظار نیست.