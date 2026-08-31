به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا مندل‌زاده با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد مطابق قانون در چهار حوزه اصلی ماموریت دارد که شامل حوزه ارزیابی انطباق، حوزه تایید صلاحیت، حوزه اندازه‌شناسی و حوزه استانداردسازی می‌شود. استانداردها توسط سازمان ملی استاندارد با کمک متخصصین و با بهره‌گیری از به‌روزترین استانداردهای مورد تایید بین‌المللی شامل مورد پذیرش بودن WTO در اتحادیه اروپا، ژاپن و تجارت بین‌المللی تدوین می‌شوند. این استانداردها به فارسی ترجمه و در صورت نیاز، بر اساس سطح تکنولوژی و صنعت کشور، با نظر متخصصان از جمله تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان، دانشگاهیان و کارشناسان اصلاح و به استاندارد ملی تبدیل می‌شوند.

وی افزود: تاکنون حدود ۳۶ هزار استاندارد ملی برای روش‌های آزمون، ویژگی‌های کالا و خدمات، اندازه‌شناسی و موضوعات مختلف تدوین شده است که مبنای اصلی نظارت‌های ماست. نظارت‌ها در سه حوزه از جمله تولید، عرضه کالا و خدمات، صادرات و واردات انجام می‌شود. در حوزه صادرات، وظیفه داریم با نظارت و ارزیابی، از بازگشت کالاها به دلایل فنی از کشورهای مقصد جلوگیری کنیم تا وجهه تولیدات ایران خدشه‌دار نشود. در حوزه واردات نیز حفظ سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان از وظایف ماست.

مندل‌زاده با اشاره به آزمایشگاه‌های آزمون، بیان کرد: بخش تایید صلاحیت سازمان، آزمایشگاه‌های آزمون را نظارت می‌کند و تست‌های لازم را انجام می‌دهد تا کالاهای وارداتی و صادراتی از استانداردهای لازم برخوردار باشند.

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خوزستان با اشاره به عملکرد این اداره در زمینه واردات کالاهای اساسی، اظهار کرد: از ابتدای اسفندماه سال گذشته که جنگ اول شروع شد، واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی برای تامین بازار اولویت پیدا کرد. تاکنون، بیش از ۲ میلیون تن کالای اساسی شامل برنج، کنجاله سویا، ذرت دامی و روغن‌ها که پهلوگیری شده‌اند، توسط ما ارزیابی شده است و پس از تایید و تضمین در آیتم‌های مختلف، اجازه ورود به آن‌ها داده شد. همچنین محموله‌هایی که در بخش‌های میکروبی یا باقی‌مانده سموم دچار عدم انطباق بودند، حتی در همین شرایط اجازه ورود به کشور را دریافت نکردند تا مشکلی در چرخه تولید و مصرف داخلی ایجاد نشود. ما کیفیت را فدای کمیت نکردیم و با ابزارهای آزمونی خود، اجازه ورود فرآورده‌های غیراستاندارد را نمی‌دهیم.

وی با اشاره به نظارت بر واحدهای تولیدی، گفت: در حوزه واحدهای تولیدی از جمله صنایع بزرگ، متوسط و کوچک در بخش‌های غذایی، کشاورزی، مکانیک، فلزشناسی، برق و الکترونیک، واحدهای مشمول استاندارد اجباری را به‌طور سرزده و حداقل چهار بار در سال ارزیابی می‌کنیم. این ارزیابی شامل بازرسی کامل خط تولید و نمونه‌برداری از کالاهاست. همچنین در سطح بازار، به‌صورت رندوم از محصولات فروشگاه‌ها نمونه‌برداری می‌کنیم و در صورت مشاهده مشکل، پروانه تولید واحد مربوطه تعلیق، ابطال یا به‌طور موقت متوقف می‌شود تا اصلاحات لازم انجام شود.

تعلیق یا ابطال پروانه بیش از ۲۰ واحد تولیدی

مندل‌زاده با اشاره به نظارت‌ سازمان بر تولیدات و خدمات، اظهار کرد: در کنار نظارت بر واحدهای تولیدی، شکایت‌های موردی شهروندان از فرآورده‌های دارای نشان استاندارد نیز رسیدگی می‌شود. هر واحد تولیدی در چند سطح از جمله نظارت بر خط تولید و نمونه‌برداری از خط تولید، نمونه‌برداری از محصول تولیدی حتی اگر خارج از استان تولید شده باشد، در سطح فروشگاه‌های استان و رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان در سراسر کشور کنترل می‌شود. در شش ماه اخیر، با وجود مشکلات واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه، نظارت‌های خود را به‌طور کامل انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به آمار صدور و تمدید پروانه‌های استاندارد، گفت: از ابتدای سال تاکنون، حدود ۵۰ پروانه استاندارد جدید صادر شده، حدود ۸۰ واحد تولیدی پروانه‌های قبلی خود را تمدید کرده‌اند و بیش از ۲۰ واحد تولیدی نیز به دلایل مختلف مانند عدم تولید یا عدم استمرار کیفیت پروانه‌هایشان تعلیق یا ابطال شده است.