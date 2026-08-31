به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه دیوان محاسبات کشور، در پی دعوت رسمی مجلس نمایندگان تایلند، هیئت اعزامی دیوان محاسبات کشور با خانم مالیکا جیرَفانوانیچ، نایب رئیس مجلس تایلند دیدار نمود.

در ابتدای این دیدار، زمانی، معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، ضمن تبریک شروع بکار مجلس جدید کشور پادشاهی تایلند و اشاره به روابط فرهنگی و تاریخی ۴۲۰ ساله دو کشور، ابراز امیدواری کرد: تعاملات و مناسبات دوجانبه در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، بانکی، فرهنگی و گردشگری تعمیق و گسترش یافته و در اولین گام، گروه دوستی پارلمانی دو کشور در اسرع وقت فعال شده و تبادلات هیات‌های پارلمانی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به جنگ همه جانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و شهادت دختران و پسران بی گناه مدرسه ابتدایی میناب، بیان داشت که جمهوری اسلامی ایران همواره حامی و مدافع صلح و دوستی میان تمامی کشور‌ها و ملت‌ها بوده و هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است.

خانم مالیکا جیرَفانوانیچ نیز ضمن تبریک انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف بعنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و تاکید بر حسن روابط سیاسی و فرهنگی دو کشور، مراتب تقدیر و تشکر خود را بخاطر شرکت هیات بلندپایه اعزامی جمهوری اسلامی ایران در چهارمین نشست کارگروه حسابرسی مدیریت بحران آسوسای به میزبانی دیوان محاسبات تایلند ابراز داشت و گفت: ما حامی جمهوری اسلامی ایران در موضوع بازگشایی تنگه هرمز هستیم و امیدواریم جنگ و تنش هر چه زودتر پایان یافته و ملت‌ها در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند.

در این دیدار همچنین روح الامینی و محبی، از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در خصوص روابط سیاسی و پارلمانی دو کشور و راهکار‌های توسعه و تعمیق هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی و تجاری دوجانبه پرداختند.