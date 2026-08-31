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دوره تخصصی آمادگی مهارتهای عملیاتی با حضور ۳۰ نفر از امدادگران و نجاتگران جمعیت هلالاحمر شهرستان کیار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گفت: هدف از این دوره ارتقای سطح آگاهی و توانمندی امدادگران و نجاتگران، افزایش آمادگی عملیاتی و تقویت مهارتهای آنان برای مواجهه با حوادث و سوانح است.
طاهری افزود: در این دوره، شرکتکنندگان با محوریت آموزش و تمرین مهارتهای عملیاتی، به تقویت توانمندیهای تخصصی خود پرداخته و آمادگی لازم برای حضور مؤثر در عملیاتهای امدادی را ارتقا میدهند.