به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: هدف از این دوره ارتقای سطح آگاهی و توانمندی امدادگران و نجاتگران، افزایش آمادگی عملیاتی و تقویت مهارت‌های آنان برای مواجهه با حوادث و سوانح است.

طاهری افزود: در این دوره، شرکت‌کنندگان با محوریت آموزش و تمرین مهارت‌های عملیاتی، به تقویت توانمندی‌های تخصصی خود پرداخته و آمادگی لازم برای حضور مؤثر در عملیات‌های امدادی را ارتقا می‌دهند.