طرح‌ها ی بهداشتی، تولیدی، خدماتی و گردشگری شهرستان نقده با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح‌ها ی بهداشتی، تولیدی، خدماتی و گردشگری شهرستان نقده با حضور رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی و با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

این طرح ها شامل واحد تولید زیپ- جایگاه سوخت -سردخانه و گلخانه روستایی-اقامتگاه بومگردی و مرکز جامع سلامت روستایی و پایگاه اورژانس جاده‌ای است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در جریان افتتاح این واحدها، با قدردانی از اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های استان، گفت: یکی از اهداف اصلی دشمن در جنگ رمضان، ضربه به اقتصاد و معیشت مردم بود که با تدابیر دولت و همراهی مردم ناکام ماند و امروز شاهد رشد سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف استان هستیم.

پیش از آغاز مراسم نیز معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و جمعی از مسئولان شهرستانی با حضور در مزار شهدا، به شهدای جنگ رمضان و شهدای واحد تولیدی نشاسته نقده که در جریان حمله جنایتکارانه آمریکا هدف بمباران قرار گرفته بود، ادای احترام کردند.