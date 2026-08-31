مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از ثبت ملی ۱۲۹ اثر تاریخی، طبیعی و معنوی در فهرست میراث ملی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از ثبت ملی ۱۲۹ اثر تاریخی، طبیعی و معنوی در فهرست میراث ملی ایران خبر داد.

بهزاد مریدی افزود: باغ ملی شیراز، پل سبوک، کتیبه‌های ساسانی و اسلامی دهمورد آباده و استودان‌های مرودشت از مهم ترین آثار ثبت شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، با تأکید بر جایگاه شاخص این استان به‌عنوان مهد تمدن، اعلام کرد که با ثبت آثار جدید، شمار میراث ملی استان به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ مورد رسیده است که از این میان، ۳ هزار و ۲۲۳ مورد مربوط به میراث نامنقول است.

وی همچنین با اشاره به گسترش فعالیت‌های حفاظتی، از فعال بودن ۵۸ کارگاه مرمت دولتی در سراسر استان خبر داد.

مریدی از ادامه روند مرمت مجموعه بازار تاریخی وکیل شیراز و تکمیل بخش‌هایی از آن در قالب سرای صنایع دستی خبر داد و اعلام کرد: پاکسازی و مرمت سقف راسته اصلی بازار و برخی بناهای تاریخی دیگر از جمله بقعه شیخ دانیال و پل آب‌بر لامرد نیز در سال اخیر انجام شده است.

این مقام اجرایی در خصوص اقدامات حفاظتی افزود : در یک سال گذشته، ۹ اثر تاریخی تعیین حریم شده‌اند.

وی همچنین از به‌جامانی سند مالکیت رسمی ۱۱ هکتار از محوطه باستانی شهر تاریخی بیشاپور و دو تپه تاریخی در فسا خبر داد.

در حوزه گردشگری، مدیرکل میراث فرهنگی فارس اعلام کرد که طی یک سال گذشته، پنج طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری خصوصی به بهره‌برداری رسیدند که موجب افزایش ظرفیت اقامتی استان شده است. وی خاطرنشان کرد که ۱۸۰ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری نیز موافقت اصولی دریافت کرده‌اند که با اجرای آن‌ها، زیرساخت‌های گردشگری استان به‌شدت تقویت خواهد شد.

در بخش صنایع دستی، مریدی از راه‌اندازی بازارچه‌های جدید در شهرهایی نظیر آباده، فسا و فیروزآباد خبر داد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس همچنین تأکید کرد: با هدف حمایت از صنعتگران، تسهیلات مالی با توجه به نیاز بازار به‌درستی مدیریت شده و امسال هم ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه خانه‌ها و کارگاه‌های صنایع دستی در نظر گرفته شده است.