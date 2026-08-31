پل طبیعت فردا طلایی میشود
پل طبیعت با هدف افزایش آگاهی جامعه نسبت به سرطان کودک و اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری، ۱۰ شهریوربه رنگ طلایی درمیآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، ماه سپتامبر به عنوان ماه جهانی آگاهی رسانی درباره سرطان کودک در جهان شناخته میشود.
در این ماه، سازمانهای خیریه، نهادهای بهداشتی و مراکز درمانی در سراسر جهان با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره سرطان کودکان، برنامهها و کمپینهایی با نماد رنگ طلایی برگزار میکنند.
بزرگترین پل غیرخودرویی کشور نیز در چارچوب کمپین «# طلایی -شو» و با هدف افزایش آگاهی جامعه نسبت به سرطان کودک و اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری روز سه شنبه ۱۰ شهریور همزمان با اولین روز از ماه سپتامبر به رنگ طلایی درمیآید.