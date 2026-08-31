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نمایشگاه دستاوردهای وقف در استان قزوین، صبح امروز همزمان با آغاز هفته وقف افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، این نمایشگاه با شعار «وقف؛ یادگار ماندگار» برپا شده و دستاوردها و ظرفیتهای حوزه وقف در استان را به نمایش میگذارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: مولدسازی موقوفات راکد استان، میتواند حدود ۱۰۰ همت، معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در قزوین ایجاد کند که مردم استان از منافع آن بهرهمند خواهند شد.
حجتالاسلام مجیدی افزود: وقف تنها به امور مذهبی و عزاداری محدود نمیشود، بلکه حوزههایی همچون مدرسهسازی، دانشگاه، درمان، جادهسازی، ساخت کاروانسرا، حمایت از حیوانات و دیگر نیازهای جامعه را نیز دربرمیگیرد.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از ظرفیت موقوفات استان در مسیر مولدسازی قرار گرفته است، اظهار کرد: اجرای این طرحها با حمایت مسئولان و با توجه به آمایش سرزمینی در شهرستانهای مختلف استان دنبال میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان از اجرای پروژه گردشگری آبگرم با سرمایهگذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: در بویینزهرا نیز احداث پنج مخزن آب شور در دستور کار قرار گرفته است.
حجت الاسلام مجیدی همچنین از برنامه درختکاری ۲ هزار هکتار در آبیک خبر داد و افزود: این طرح با هدف مقابله با گرد و غبار و بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه اجرا خواهد شد.
وی تأکید کرد: امروز وقف در استان قزوین از یک نهاد صرفاً سنتی فاصله گرفته و به نهادی پویا برای تولید، سرمایهگذاری، توسعه اقتصادی و پاسخ به نیازهای جامعه تبدیل شده است.
وقف؛ ظرفیت مهم برای توسعه و آبادانی قزوین
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم گفت: ظرفیت موقوفات در کنار منابع دولتی و بخش خصوصی میتواند به عنوان پیشران توسعه، عمران و آبادانی استان، روند اجرای طرحهای مختلف را شتاب ببخشد.
حقلطفی با اشاره به نقش وقف در اجرای طرحهای زیرساختی افزود: پروژه انتقال و آبرسانی که با منابع مالی دولتی بهتنهایی امکان اجرای آن دشوار بود، با استفاده از ظرفیت موقوفات در حال اجراست.
وی همچنین از توسعه یک ظرفیت بزرگ گردشگری در استان خبر داد و گفت: شهرک گردشگری قائم قزوین، دومین شهرک مصوبشده در کشور است و مطالعات طرح جامع و تفصیلی آن با دقت در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به قرار گرفتن قزوین در مجاورت استانهای تهران و البرز و دسترسی به جامعه هدف حدود ۲۰ میلیون نفری، اظهار کرد: قزوین ظرفیت تبدیل شدن به مقصد سفرهای یک تا دو روزه را دارد و برای تحقق این هدف باید زیرساختهای گردشگری استان تکمیل شود.
حقلطفی تأکید کرد: هدف این است که قزوین از یک شهر عبوری به مبدأ و مقصد گردشگری تبدیل شود و توسعه زیرساختها در کنار ظرفیتهای تاریخی و ثبتهای جهانی استان میتواند به افزایش گردشگران کمک کند.
وی با اشاره به فعالیتهای اوقاف در بخشهای مختلف گفت: ظرفیت موقوفات در حوزههای آموزش، درمان، خدمات، کشاورزی و صنعت فعال شده و همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و متولیان وقف میتواند شتاب خدمترسانی و توسعه استان را افزایش دهد.
ظرفیت وقف باید در مسیر توسعه و حل مشکلات کشور به کار گرفته شود
نماینده مردم بویینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی il گفت: ظرفیت وقف یکی از منابع مهم اجتماعی و اقتصادی کشور است و میتوان با استفاده از آن، بخشی از نیازهای توسعهای و عمرانی کشور و استان قزوین را تأمین کرد.
عباسپور افزود: در شرایطی که منابع دولتی به دلیل محدودیتهای اقتصادی پاسخگوی همه نیازهای توسعهای کشور نیست، استفاده از ظرفیت موقوفات و سایر منابع غیردولتی میتواند به اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای شتاب بیشتری بدهد.
وی اظهار کرد: منابع مورد نیاز برای توسعه کشور باید از مسیرهای مختلف از جمله سرمایهگذاری بخش خصوصی، ظرفیت نهادهای اقتصادی و اجتماعی و منابع وقف تأمین شود.
نماینده مردم بویینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود در داخل کشور گفت: وقف میتواند در کنار منابع دولتی و بخش خصوصی، بخشی از خلأهای تأمین مالی پروژههای توسعهای را جبران کند.
عباسپور همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای داخلی برای پیشبرد طرحهای عمرانی، تولیدی و توسعهای تأکید کرد.
علاقهمندان میتوانند از دوشنبه ۹ تا چهارشنبه ۱۱ شهریورماه، در دو نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۵ تا ۱۸ از این نمایشگاه در محل دائم برگزاری نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین بازدید کنند.
هفته وقف امسال با شعار «وقف؛ میراث دیروز، نیاز امروز، افق فردا» آغاز شده است.