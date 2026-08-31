بمناسبت هفته وقف سه موقوفه جدید در هرمزگان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: از این شمار دو موقوفه شامل ۳ هکتار زمین کشاورزی در شهرستان رودان است.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی آزادی افزود: موقوفه دیگر نیز یک مسجد در بندرلنگه با ۲۰۰ واقف مشارکتی، که به ثبت رسیده است.

هرمزگان هفت هزار و ۹۵۴ موقوفه منفعتی و انتفاعی دارد.

از هفتم تا ۱۳ شهریور، هفته وقف نامگذاری شده است.

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