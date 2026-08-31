پخش زنده
امروز: -
شناگران چهارمحال و بختیاری در چهلویکمین دوره مسابقات ورزشی دانشآموزان پسر قطب پنج کشور دو رتبه کشوری را از ان خود کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی آموزش و پرورش استان گفت: تیم استان در ماده ۴ در ۱۰۰ متر امدادی موفق به کسب مقام سوم و در ماده ۴ در ۵۰ متر امدادی نیز رتبه نخست کشور را به دست آورد.
علی بزرگنیا افزود: چهلویکمین دوره مسابقات ورزشی دانشآموزان پسر کشور و سیوپنجمین دوره مسابقات دانشآموزان دختر قطب پنج کشور به میزبانی چهارمحال و بختیاری تا ۱۲ شهریور ادامه دارد.