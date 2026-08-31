وزیر بهداشت گفت: عملکرد نیروهای سلامت در دوران دفاع مقدس، همه‌ گیری کرونا و جنگ ۱۲ روزه نشان داد که نظام سلامت در شرایط سخت، با تکیه بر انسجام، مسئولیت‌ پذیری و ایثار، همچنان در کنار مردم ایستاده است.

امروز همان روحیه ایستادگی و مسئولیت‌ پذیری زمان کرونا و جنگ ۱۲ روزه را در مجموعه سلامت شاهد هستیم و کادر سلامت از نگهبان و نیروهای خدماتی تا پرستاران، پزشکان و مدیران، در این شرایط دشوار عیار واقعی خود را نشان داده‌ اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ ها و دانشکده‌ های علوم پزشکی سراسر کشور که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران نظام سلامت در مجتمع شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، اظهار کرد:

دکتر محمدرضا ظفرقندی افزود: در دوران دفاع مقدس، نیروهای سلامت در سخت‌ ترین شرایط و در حالی که امکان تخلیه مجروحان نیز گاه وجود نداشت، در کنار رزمندگان حضور داشتند و به خدمت ادامه می‌ دادند. در دوران کرونا نیز شاهد بودیم که بسیاری از خانواده‌ ها به دلیل نگرانی از ابتلا، حتی از حضور در کنار بیماران خودداری می‌ کردند اما پزشکان و پرستاران با وجود همه مخاطرات، در کنار بیماران ماندند و مسئولیت حرفه‌ ای و انسانی خود را به بهترین شکل انجام دادند.

ظفرقندی با قدردانی از تلاش جامعه سلامت، گفت: پرچم خدمت، عشق به مردم و وجدان حرفه‌ ای جامعه سلامت در سخت‌ ترین شرایط برافراشته ماند و صحنه‌ هایی که از فداکاری کادر درمان در بحران‌ ها دیده شد، تنها بخشی از واقعیتی است که در سراسر کشور و در ابعاد گسترده اتفاق افتاده است.

ضرورت تقویت تاب‌ آوری نظام سلامت

وی با اشاره به آسیب‌ های ناشی از جنگ ۱۲ روزه به زیرساخت‌ های سلامت، اظهار کرد: در این مدت حدود ۶۶ هزار خدمت درمانی به مجروحان به صورت رایگان ارائه شد و بیش از ۳۰۰ آمبولانس و بیش از ۲۰۰ بیمارستان آسیب دیدند؛ با این حال، نظام سلامت کشور توانست خدمات خود را حفظ کند و تاب‌ آوری خود را به شکل کم‌ سابقه‌ ای به نمایش بگذارد.

وزیر بهداشت تأکید کرد: تجربه این بحران نشان داد که آمادگی نظام سلامت نباید محدود به زمان وقوع حادثه باشد، بلکه باید همواره حفظ و تقویت شود و تمامی بخش‌ های نظام سلامت برای سناریوهای مختلف بحران آمادگی داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت تأمین اقلام حیاتی در شرایط بحران، افزود: پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، با توجه به برآورد نیاز کشور، تأمین و جابه‌جایی ذخایر مورد نیاز از جمله سرم و خون در دستور کار قرار گرفت و برای استان‌ های مختلف، استان‌ های معین و بیمارستان‌ های معین نیز برنامه‌ ریزی شد تا در صورت بروز بحران، امکان پشتیبانی متقابل و استمرار خدمات وجود داشته باشد.

دکتر ظفرقندی خاطرنشان کرد: این آمادگی باید در حوزه‌ هایی همچون تأمین خون، سرم، دارو، تجهیزات پزشکی، دیالیز، شیرخشک و سایر اقلام حیاتی استمرار داشته باشد و دانشگاه‌ های علوم پزشکی نیز باید ارتباط و هماهنگی خود را با استان‌ ها و بیمارستان‌ های معین بیش از گذشته تقویت کنند.

افزایش ظرفیت پزشکی بدون توزیع عادلانه نیرو، مشکل کمبود پزشک را حل نمی‌ کند

وزیر بهداشت با اشاره به موضوع کمبود نیروی متخصص در برخی مناطق کشور گفت: این تصور که با چند برابر کردن ظرفیت پزشکی، مشکل کمبود پزشک به‌طور کامل برطرف می‌ شود، با تجربه میدانی و نگاه کارشناسی همخوانی ندارد؛ مسئله اصلی، توزیع عادلانه نیروی انسانی، ایجاد انگیزه برای حضور متخصصان در مناطق مورد نیاز و تأمین شرایط مناسب خدمت است.

وی افزود: در سفرهای استانی، نمونه‌ های متعددی از بیمارستان‌ هایی دیده شده که به دلیل نبود برخی متخصصان، ظرفیت‌ های درمانی آنها به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌ گیرد. در برخی مناطق، متخصصان جوان برای مدت طولانی در محل خدمت حضور دارند و در مقابل، برخی خدمات تخصصی با کمبود نیرو مواجه است.

دکتر ظفرقندی از برنامه وزارت بهداشت برای ایجاد سامانه‌ ای به منظور شناسایی مناطق دارای کمبود نیروی متخصص و همچنین شناسایی پزشکانی که امکان ارائه خدمت در مناطق مورد نیاز را دارند یاد کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت پزشکانی که زمان و امکان خدمت بیشتری دارند و با پیش‌ بینی پرداخت مناسب، می‌ توان بخشی از کمبودهای تخصصی مناطق محروم و کم‌ برخوردار را در کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت جبران کرد.

وی تصریح کرد: برای حل پایدار این مسئله، در کنار افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی، باید به موضوع ماندگاری پزشکان، پرداخت به‌ موقع، مشوق‌ های خدمتی و تأمین امکانات مورد نیاز در مناطق مختلف کشور نیز توجه جدی شود.

پزشک خانواده؛ گامی برای تحقق عدالت در سلامت

دکتر ظفرقندی یکی از محورهای مهم اجلاس را موضوع پزشک خانواده و نظام ارجاع عنوان کرد و گفت: هدف اصلی پزشک خانواده، صرفا مدیریت منابع یا کاهش هزینه‌ ها نیست؛ هدف نخست، حفظ کرامت بیمار و فراهم کردن دسترسی عادلانه مردم، به‌ ویژه ساکنان مناطق روستایی و کم‌ برخوردار، به خدمات سلامت است.

وی ادامه داد: بیمار نیازمند باید بتواند از محل زندگی خود به مرکز جامع سلامت مراجعه کند، خدمات اولیه را دریافت کند، در صورت نیاز به‌ درستی ارجاع شود، نوبت متخصص برای او تعیین شود و فرآیند درمان تا دریافت خدمت مورد نیاز بدون سرگردانی و با حفظ کرامت وی ادامه پیدا کند.

وزیر بهداشت با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده در ۶۴ شهر، اظهار کرد: شواهد میدانی نشان می‌ دهد این برنامه در بسیاری از مناطق در حال شکل‌ گیری و اجراست و در برخی شهرها فرآیند ارجاع، نوبت‌ گیری و دسترسی بیماران به متخصصان به شکل منظم دنبال می‌ شود.

دکتر ظفرقندی در پایان با قدردانی از رؤسا، استادان، پزشکان، پرستاران، کارکنان و همه نیروهای نظام سلامت، ابراز امیدواری کرد: با همدلی، انسجام، برنامه‌ ریزی و استفاده از ظرفیت‌ های موجود، بتوان مسیر خدمت‌ رسانی به مردم را با قدرت بیشتری ادامه داد و در شرایط دشوار نیز سلامت و امید را در جامعه حفظ کرد.