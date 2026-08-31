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ساختمان سرمحیطبانی اترک در پاسگاه آققشلاق بجنورد، با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار خراسان شمالی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در دومین روز از سفر شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خراسان شمالی، ساختمان سرمحیطبانی اترک در پاسگاه آققشلاق بجنورد با حضور بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی افتتاح شد.
این ساختمان با زیربنای ۷۵ مترمربع، با هدف تقویت زیرساختهای حفاظتی و افزایش توان نظارت و مدیریت مناطق تالابی استان به بهرهبرداری رسیده است.
مجموعه تالابهای آققشلاق، اترک و قشلاق در محدودهای به مساحت ۹۷ هزار و ۱۶ هکتار قرار دارد که در سال ۱۴۰۰ در فهرست آییننامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالابها به تصویب رسیده است.
این مجموعه زیستبومی، زیستگاه گونههای مختلف جانوری از جمله پرندگان تالابی، گربه جنگلی، اردک سرسبز، زردپره تالابی، خروس کولی و زردپره است که تحت حفاظت قرار دارند.
همچنین گونههای گیاهی ارزشمندی همچون زنبق تالابی و شصتعروس در مجموعه تالابهای آققشلاق بجنورد وجود دارد که در راستای مدیریت زیستبومی و حفاظت از تنوع زیستی، مورد مراقبت و حفاظت قرار گرفتهاند.
بهرهبرداری از ساختمان سرمحیطبانی اترک، گامی در جهت تقویت حضور نیروهای حفاظتی، پایش مستمر زیستگاهها و صیانت از ظرفیتهای طبیعی و تنوع زیستی تالابهای شمال خراسان به شمار میرود.
همچنین رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست امروز از طریق ارتباط رادیویی پاسگاه بُرد بلند میان دشت جاجرم را نیز افتتاح کرد.