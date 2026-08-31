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استاندار خوزستان با تاکید بر اثر اشتغالزایی مجتمع شیلاتی هندیجان گفت: این طرح میتواند بستر مناسبی برای تولید، اشتغال، ارزآوری و صادرات در منطقه و استان فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در نشست بررسی موانع و مشکلات اجرای مجتمع شیلاتی هندیجان، با اشاره به ابعاد این پروژه، اظهار کرد: پروژه شیلاتی هندیجان واقع در مسیر ماهشهر به هندیجان که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه اجرا خواهد شد، یک پروژه کلان و ابرطرح است که میتواند تحول بزرگی در منطقه ایجاد کند. جلسه امروز با هدف بررسی موانع و مشکلات این طرح برگزار شد تا بتوانیم گامهای نهایی را برای اجرای آن برداریم.
وی افزود: حدود ۱۰ روز پیش، جلسهای با دکتر عارف همراه با آقای خاموشی رییس سازمان اوقاف کشور داشتیم و در خصوص این موضوع گفتوگو کردیم. قرار بر این شد که جلسه دیگری برای رفع موانع برگزار شود. پیش از این نیز بازدیدی از محل پروژه انجام شد و با توجه به بازدیدهای صورتگرفته، این طرح میتواند در زمینه پرورش میگو و سایر آبزیان موثر باشد و اشتغال قابلتوجهی ایجاد کند.
موالیزاده با اشاره به همکاری بینبخشی برای اجرای این طرح، بیان داشت: با توجه به همکاری دستگاههای مختلف و درخواستهای موجود، این منطقه در آینده میتواند به یک شهرک شیلاتی تبدیل شود و با توجه به همجواری با دریا و اقلیم مناسب، شرایط برای رشد و توسعه این صنعت فراهم است. امروز هماهنگیهای دروناستانی انجام شد و عزم جدی برای اجرای این طرح وجود دارد.
استاندار خوزستان تصریح کرد: پس از رفع موانع استانی، این طرح بهعنوان یک طرح جامع به هیات دولت ارائه خواهد شد و پس از تصویب نهایی، عملیات اجرایی آن آغاز میشود. اگرچه همکاران مدت زمان پنج ساله را برای تکمیل طرح پیشبینی کردهاند، اما با کار فشرده و شبانهروزی، تلاش میکنیم این طرح در مدت زمان کوتاهتری به بهرهبرداری برسد. این طرح میتواند بستر مناسبی برای تولید، اشتغال، ارزآوری و صادرات در منطقه و استان فراهم کند.