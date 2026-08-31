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این طرح عمرانی با صرف هزینه ای بیش از ۳ میلیارد تومان از محل منابع دهیاری و کمکهای دولتی ساخته شده است.
اسماعیل عابدینی،با اشاره به کیفیت ساخت و تجهیزات بهکاررفته، افزود: این ساختمان با هدف ارتقای سطح کیفی خدماترسانی به اهالی روستا و ایجاد فضایی مناسب برای پیگیری امور اداری و عمرانی روستا ساخته شده است..
بخشدار شامکان خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این طرح ، بخش مهمی از نیازهای اداری و خدماتی روستاییان منطقه، مرتفع شده و گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساختهای روستایی برداشته شده است.