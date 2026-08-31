بخشدار شامکان، در این مراسم گفت: ساختمان جدید با زیربنای ۱۱۰ متر مربع در زمینی با مساحت مناسب،ساخته شدو شامل بخش‌های اداری، سالن جلسات و فضای خدمت‌رسانی به مراجعان است به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

اسماعیل عابدینی،با اشاره به کیفیت ساخت و تجهیزات به‌کاررفته، افزود: این ساختمان با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی به اهالی روستا و ایجاد فضایی مناسب برای پیگیری امور اداری و عمرانی روستا ساخته شده است..

بخشدار شامکان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح ، بخش مهمی از نیاز‌های اداری و خدماتی روستاییان منطقه، مرتفع شده و گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی برداشته شده است.