شناگران دانش‌آموز آذربایجان‌غربی در چهل‌ویکمین دوره مسابقات شنای منطقه یک کشور که به میزبانی شهر زنجان در حال برگزاری است، موفق به کسب ۱۴ مدال شامل ۵ نقره و ۹ برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شناگران دانش‌آموز آذربایجان‌غربی در چهل‌ویکمین دوره مسابقات شنای منطقه یک کشور که به میزبانی شهر زنجان در حال برگزاری است، موفق به کسب ۱۴ مدال شامل ۵ نقره و ۹ برنز شدند.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های دانش‌آموزی استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، زنجان و گیلان در استخر کوثر زنجان برگزار می‌شود و تیم آذربایجان‌غربی با هدایت کامبیز عثمانی‌آذر، سرمربی تیم استان، در جایگاه دوم امتیازی مسابقات قرار دارد.

بر اساس نتایج ثبت‌شده، اورمان کریمی در ماده ۲۰۰ متر آزاد به مدال نقره و در ماده ۱۰۰ متر آزاد به مدال برنز دست یافت. رادین اکبری نیز در مواد ۱۰۰ متر قورباغه، ۲۰۰ متر مختلط انفرادی و ۵۰ متر قورباغه سه مدال برنز کسب کرد.

ایمان عثمانی در مواد ۵۰ متر پروانه، ۲۰۰ متر کرال پشت و ۲۰۰ متر پروانه سه مدال برنز به دست آورد و میرعلی حوری نیز در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت صاحب مدال برنز شد.

همچنین اورمان کریمی‌نیا در ماده ۴۰۰ متر آزاد به مدال برنز دست یافت.

در بخش تیمی نیز تیم آذربایجان‌غربی در ماده ۴ در ۵۰ متر مختلط تیمی با ترکیب مادیار خضری، رادین اکبری، ایمان عثمانی و اورمان کریمی‌نیا موفق به کسب مدال نقره شد.

بر این اساس، مجموع نشان های کسب‌شده توسط شناگران دانش‌آموز آذربایجان‌غربی در این رقابت‌ها تاکنون به ۱۴ مدال شامل ۵ نقره و ۹ برنز رسیده است.