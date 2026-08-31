رئیس مرکز بهداشت یزد: از هفته دولت پارسال تا امسال در مجموع با مراجعه ۷۸۳ هزار نفر قریب به چهار و نیم میلیون خدمت به مردم عزیز شهرستان ارائه گردیده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، واعظ پور افزود: از هفته دولت پارسال تا امسال، افزون بر ۱۳۰ هزار کودک، ۵۶ هزار سالمند و ۱۱۷ هزار نفر برای خدمات مامایی به مراکز خدمات جامع سلامت یزد مراجعه کرده و در مجموع با مراجعه ۷۸۳ هزار نفر قریب به چهار و نیم میلیون خدمت به مردم عزیز شهرستان ارائه گردیده است.

رییس مرکز بهداشت یزد گفت: همچنین طی یکسال گذشته افزون بر ۱۲۶ هزار نفر نیز از خدمات طب ایرانی مراکز سلامت یزد استفاده کرده و در سطح مدارس شهرستان نیز ۳۹ هزار مراقبت دانش آموزان پایه اول، چهارم، هفتم و دهم انجام شده و در جهت کشف و درمان پدیکولوزیس (شپش سر) ۶۰ هزار دانش آموز مدارس دخترانه معاینه شده‌اند.

وی ادامه داد: در گروه سنی جوانان نیز افزون بر ۲۱ هزار مراقبت بهداشتی انجام شد، همچنین برای بیش از پنج هزار دانشجوی جدید الورود پرونده سلامت تشکیل شده است.

رییس مرکز بهداشت شهرستان یزد گفت: در جمعیت روستایی تحت پوشش شهرستان، ۱۵ هزار مورد واکسیناسیون، هزار و ۲۰۰ مورد غربالگری روده بزرگ از نظر تومور، ۸۱ هزار خدمت کودکان، ۴۳ هزار خدمت نوجوانان، ۴۱ هزار خدمت در گروه سنی جوانان، ۱۰۱ هزار خدمت به میانسالان و ۲۶۷ هزار خدمت به سالمندان انجام شده است

واعظ پور افزود: در بخش خدمات آزمایشگاهی حوزه بهداشت نیز پذیرش ۱۳ هزار متقاضی کارت بهداشت، چهار هزار و ۹۰۰ مادر باردار، چهار هزار نفر آزمایشات قبل ازدواج، ۸۵۰۰ نفر تست اعتیاد، ۲۶ هزار مورد تست غربالگری نوزادان، پنج هزار مورد تست از نظر سل، ۳۲۰۰ نمونه پاپ اسمیر و ۴۵۰۰ تست آنفولانزا انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه بهداشت خانواده افزون بر ۷۰ هزار مشاوره قبل بارداری، ۶۵ هزار مراقبت کودکان، هفت هزار مراقبت نوزاد یک ماهه، هشت هزار مراقبت نوزاد ۳ تا ۵ روزه، ۱۳ هزار مراقبت پس از زایمان مادران، ۲۴ هزار مراقبت مادر باردار، چهار هزار مورد پیگیری مراقبت‌های ویژه برای مادر با ریسک بالا، و ۲۰ هزار مورد مشاوره فرزندآوری (در قالب طرح آمایش امید) در شهرستان یزد انجام شد.

افزون بر ۷۸۰ هزار نفر از خدمات مرکز بهداشت شهرستان یزد بهره‌مند شدند

رییس مرکز بهداشت شهرستان یزد در ادامه با اشاره به اینکه توسط مراقبین سلامت ۴۸ هزار مورد غربالگری از نظر تومور‌های پستان و دهانه رحم انجام شده، افزود: در گروه کارشناسان تغذیه نیز ۲۵ هزار نفر ویزیت برای مشاوره تغذیه انجام و ۴۹ هزار خدمت به این مراجعین انجام شده است همچنین چهار هزار و ۵۰۰ مشاوره زن و باردار و ۱۵ هزار ویزیت از نظر رژیم غذایی برای بیماران دیابتی فشار خونی و افراد با چربی خون بالا انجام گردیده است.

انجام ۸۰ هزار واکسیناسیون شهری

واعظ پور ادامه داد: با تلاش کارشناسان پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های شهرستان، افزون بر ۸۰ هزار نفر واکسیناسیون شهری، ۷۰ هزار متر مربع سمپاشی برای مبارزه با سالک، هزار و ۲۰۰ مورد تست ایدز، ۱۲۵۰ مورد تست سل، ۹۶ هزار خدمت خطرسنجی بیماری‌های غیر واگیر، ۴۰ هزار مراقبت فشار خون توسط مراقبین و پزشکان و ۳۶ هزار خدمت به بیماران دیابتی توسط پزشکان و مراقبین سلامت انجام شده است.

وی افزود: افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت امامشهر با اعتبار بیش از ۲۵ میلیارد ریال و همچنین افتتاح مرکز خدمات روانپزشکی سراج در آزادشهر و افتتاح خدمات دندانپزشکی در مرکز شیخداد از دیگر اقدامات انجام شده در یک سال اخیر می‌باشد.

۱۱ هزار واحد تولیدی و صنعتی تحت پوشش مرکز بهداشت یزد هستند

رییس مرکز بهداشت شهرستان یزد گفت:در حوزه سلامت کار و بهداشت حرفه‌ای افزون بر ۱۱ هزار واحد تولیدی و صنعتی تحت پوشش نظارت‌های این مرکز بهداشت هستند که طی یک سال اخیر ۱۰ هزار مورد بازرسی از این کارگاه‌ها انجام شده و ۱۱۰۰ مورد اخطاریه صادر گردید همچنین برای ۴۰ هزار نفر کارگر شاغل آموزش سلامت کار انجام شده و ۳۳ هزار نفر از نظر عوامل زیان آور شغلی ارزیابی شده‌اند و ۳۶ هزار مورد معاینه کارگری نیز انجام شده است.

افزون بر ۷۸۰ هزار نفر از خدمات مرکز بهداشت شهرستان یزد بهره‌مند شدند

۲۵ هزار بازرسی و بیش از هزار نمونه برداری مواد غذایی از واحد‌های فروش مواد غذایی یزد انجام شد

واعظ پور افزود: افزون بر ۱۶ هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان یزد هستند و از این مراکز طی یک سال اخیر بیش از ۲۵ هزار بازرسی انجام و بیش از هزار نمونه برداری مواد غذایی و معدوم نمودن بیش از ۴۵ تن مواد غذایی در طی یک سال اخیر از جمله دیگر فعالیت‌های کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان یزد است؛ همچنین هزار و ۷۰ اخطار بهداشتی طی این مدت صادر و ۳۴۷ واحد نیز به مراجع قضایی معرفی شده و ۵۷ واحد نیز پلمپ گردیده است.

۷۸۰ هزار نفر از خدمات مرکز بهداشت یزد بهره‌مند شدند

رییس مرکز بهداشت شهرستان یزد گفت:این مرکز همواره برای خدمت رسانی در همه بخش‌ها همراه و در خدمت مردم عزیز است و جهت اطمینان خاطر از دسترسی مردم عزیزمان به آب آشامیدنی سالم، بیش از ۹۵۰۰ بار کلرسنجی آب و همچنین بیش از ۵۰۰ بار نمونه‌گیری میکروبی آب آشامیدنی انجام شده است.