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وقوع سیل ناگهانی در بخشهایی از گرند کنیون صخرههای بزرگ را به درون رودخانه کلرادو کشاند و حدود ۱۵ نفر در پارک ملی گرند کنیون مفقود شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از سی بی اس، مقامات منطقهای در ایالت آریزونا اعلام کردند: پس از وقوع سیل ناگهانی «قابل توجه» در بخشهایی از گرند کنیون که صخرههای بزرگ، سازههای فلزی و سایر آوارها را به درون رودخانه کلرادو کشاند، حدود ۱۵ نفر در پارک ملی گرند کنیون مفقود شده و دهها نفر تخلیه شدهاند.
سرویس پارکهای ملی از هر کسی که از حضور کوهنوردان یا کولهگردانی که عصر شنبه، هنگام وقوع سیل ناگهانی، در دره "برایت انجل" و منطقه "فانتوم رنچ" بودند اطلاعی دارد، خواست که اطلاعات خود را در اختیار مقامات پارک قرار دهد.
سرویس پارکهای ملی اعلام کرد: پرسنل پارک ملی گرند کنیون، در هماهنگی با اداره ایمنی عمومی آریزونا، به تلاشهای خود برای تخلیه و واکنش به این حادثه ادامه میدهند و در حال شناسایی افرادی هستند که ممکن است در منطقه آسیبدیده حضور داشتهاند.
مقامات همچنین در جستوجوی هر کسی هستند که ممکن است در مسیر پیادهروی "نورث کایباب" از ابتدای این مسیر تا فانتوم رنچ بوده، در اردوگاه "برایت انجل" اقامت داشته، یا در منطقهای که به نام "باکس" در شمال فانتوم رنچ شناخته میشود، در حال سفر یا اقامت بودهاند.
پارک ملی گرند کنیون یکشنبه شب در شبکههای اجتماعی اعلام کرد جسد یک مرد ۴۶ ساله در نزدیکی آبشار کریستال پیدا شده است، اما مشخص نکرد که آیا او یکی از افراد مفقودشده است یا خیر و آیا مرگ او به سیل مرتبط بوده است یا نه.
یک سخنگوی پارک به اخبار سیبیاس گفت: با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتر، تعداد افراد مفقودشده ممکن است تغییر کند.
مقامات پیشتر اعلام کرده بودند پس از ایجاد خسارات قابل توجه بر اثر سیل، مقامات پارک حداقل ۶۲ نفر را از این مکان گردشگری محبوب تخلیه کردهاند.
سرویس پارکهای ملی در بیانیهای قبلی گفت: تقریبا تمام پلهای عابر پیادهای که از روی نهر برایت انجل میگذشتند، تخریب شدهاند و دسترسی عابران پیاده از عرض این نهر را کاملا قطع کردهاند.
مقامات اعلام کردند فانتوم رنچ، اردوگاه برایت انجل، غذاخوری فانتوم رنچ، مسیر پیادهروی نورث کایباب، پلهای " بلک" و "سیلور" و تردد به رودخانه کلرادو در این منطقه «تا اطلاع ثانوی» بسته هستند. تاریخ بازگشایی فعلا مشخص نیست.
جاستین جاندرو، هواشناس سرویس ملی هواشناسی در فلگاستاف گفت در این منطقه صخرهای که دارای شیب ارتفاعی تند است، در مدت حدود ۳۰ دقیقه بین نیم تا یک اینچ باران باریده است.
پارک ملی گرند کنیون به عنوان چهارمین پارک ملی پربازدید در ایالات متحده رتبهبندی شده است و در سال ۲۰۲۵ میزبان بیش از چهار میلیون بازدید تفریحی بوده است.