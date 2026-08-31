بسته خبری «چهارسوی فرهنگ و هنر» با دو رویداد مهم فرهنگی در قم همراه است؛ نخست آیین تجلیل از عوامل نمایش آیینی «خط مقدس» و دوم، افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی «ربیع‌الاول» که در ادامه جزئیات هرکدام را مرور می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بسته خبری «چهارسوی فرهنگ و هنر»، به بررسی و گزارش از رویداد‌های فرهنگی و هنری استان قم می‌پردازیم که در این هفته استان قم با برگزاری مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی و هنری، از جمله تجلیل از عوامل نمایش «خط مقدس» و افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در مجتمع الغدیر، میزبان هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر است.

تجلیل از هنرمندان نمایش «خط مقدس»

در تالار شهید آوینی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، مراسم تجلیل از عوامل، هنرمندان و دست‌اندرکاران رویداد نمایشی «خط مقدس» با حضور جمعی از مسئولان استانی و فعالان فرهنگ و هنر برگزار شد. در این آیین، از ۱۵۰ نفر از هنرمندان استان قم و اعضای گروه‌های سرود که در اجرای این رویداد با محوریت ستایش ایام غدیر (اجرا شده در خرداد ماه) نقش داشتند، تقدیر شد.

افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی

در کنار این رویداد، نمایشگاه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی با همکاری انجمن صنفی زیورآلات سنتی و هیئت مدیره مجتمع تجاری الغدیر قم راه‌اندازی شد. این نمایشگاه بستری برای عرضه آثار هنرمندان در رشته‌های متنوع از جمله گلیم‌بافی، سفالگری، مرواریدبافی، رودوزی، فرش، چرم، تذهیب، مینیاتور، هنر‌های چوبی، شیشه‌گری و زیورآلات سنتی است. همچنین غرفه‌هایی برای عرضه غذا‌های سنتی و دارو‌های گیاهی نیز در این نمایشگاه پیش‌بینی شده است.

زمان برگزاری نمایشگاه ربیع‌الاول

نمایشگاه مذکور که با عنوان نمایشگاه «ربیع‌الاول» شناخته می‌شود، از چهارم تا دهم شهریورماه جاری، از ساعت ۱۷ تا ۲۲ شب، در مجتمع تجاری الغدیر قم پذیرای زائران، شهروندان و تمامی علاقه‌مندان به هنر‌های سنتی و صنایع‌دستی خواهد بود.





