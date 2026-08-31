مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان گفت: برخورد ۲ دستگاه پژو ۴٠۵ و پارس در کیلومتر ٢٠ جاده ریگان نرماشیر ٢ مصدوم و ۴ فوتی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر برخورد ۲ دستگاه پژو ۴٠۵ و پارس در کیلومتر ٢٠ جاده ریگان نرماشیر به هلال احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله ٢ تیم امدادونجات از شهرستان‌های فهرج و ریگان به محل حادثه اعزام و پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد؛ این تصادف ٢ مصدوم و ۴ فوتی دارد.

نیرو‌های هلال احمر ۴ فوتی را رهاسازی و به عوامل مربوطه تحویل دادند و مصدومین نیز توسط اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.

لازم به ذکر است این عملیات در ساعت ٢٢:۵۵ پایان یافته است.