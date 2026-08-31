اعضای جوان ۲۰ ساله در استان چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.

اهدای اعضای جوان ۲۰ ساله چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند عضو

اهدای اعضای جوان ۲۰ ساله چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند عضو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد گفت: این خانم جوان بر اثر سانحه رانندگی در بیمارستان شهدا لردگان بستری بود.

رمضان نژاد افزود: پس از تایید مرگ مغزی این بیمار عمل جداسازی کبد و کلیه‌های وی برای اهدا به بیماران نیازمند عضو در بیمارستان آِیت الله کاشانی شهرکرد انجام شد.

وی ازثبت دهمین اهدای عضو از ابتدای امسال تاکنون در استان خبر داد.