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چوپان ۵۰ ساله در حال چرای دام در ارتفاعات منطقه گردشگری سردابه،بر اثر اصابت صاعقه جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وقوع یک حادثه دلخراش در ارتفاعات منطقه گردشگری سردابه، منجر به فوت یک مرد ۵۰ ساله بر اثر اصابت صاعقه شد. در این حادثه ،مرد ۵۰ ساله در حال چرای دامهای سبک بوده که ناگهان هوای صاف و نسبتاً پایدار دستخوش تغییر شده و با بروز رگبار و رعد و برق شدید همراه میشود. در اثر این تغییر ناگهانی جوی، صاعقهای در نزدیکی فرد فرود آمده که منجر به برخورد مستقیم با وی میشود.
بستگان این مرد ۵۰ ساله بلافاصله با اورژانس و عوامل امدادی تماس گرفته و عملیات نجات آغاز شد. با این حال، شدت جراحات وارده باعث شده بود که این فرد پیش از رسیدن تیمهای امدادی به دلیل ایست قلبی ناشی از اصابت صاعقه شدید، جان خود را از دست بدهد. جسد این شهروند با همکاری نیروهای هلال احمر و اورژانس به پایین دست منتقل شد.
اداره کل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به ناپایداریها در مناطق کوهستانی، به کوهنوردان و گردشگران هشدار دادند که از صعود به ارتفاعات در هنگام ابری شدن ناگهانی هوا و به ویژه در زمان وقوع رعد و برق خودداری کرده و برای حفظ ایمنی، به پناهگاههای امن پناه ببرند.
همچنین توصیه میشود که از همراه داشتن وسایل فلزی و ایستادن در نقاط مرتفع و تنها در هنگام طوفانهای الکتریکی پرهیز شود.