برنامه «یک روایت ساده»، مجموعه «در و تخته»، اختتامیه پنجمین جشنواره رادیویی پژواک و مستند «بنده خدا»، خبر‌های کوتاه امروز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روایت‌هایی از زندگی، ایستادگی و فداکاری چهره‌های افتخارآفرین ایران در «یک روایت ساده».

شبکه افق این برنامه را هر شب ساعت ۲۲:۳۰ پخش می‌کند.

«در و تخته» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

این مجموعه داستان دو پدر است که پس از تولد فرزندانشان تصمیم عجیبی درباره آنها می‌گیرند.

اختتامیه پنجمین جشنواره رادیویی پژواک امشب برگزار می‌شود.

در این دوره، آثار رادیویی با موضوع جنگ تحمیلی دوم و سوم داوری شد.

مستند «بنده خدا»، امروز ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه از شبکه تهران پخش می‌شود.

دیدار جمعی از مجریان شبکه تهران با خانواده شهید دکتر علی لاریجانی موضوع این مستند است.