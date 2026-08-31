صد و هشتاد و سومین شب از اجتماعات مردمی در شیراز با تأکید بر محورهای بیانات رهبر معظم انقلاب و ضرورت حفظ وحدت و دشمن‌شناسی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صد و هشتاد و سومین شب از اجتماعات مردمی در شیراز با تأکید بر محورهای بیانات رهبر معظم انقلاب و ضرورت حفظ وحدت و دشمن‌شناسی برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تجمع، ضمن حمایت قاطع از نظام سیاسی، پیروی از فرامین رهبری را به‌عنوان نقشه راه پیشرفت و آبادانی کشور مورد تأکید قرار دادند.

در این اجتماعات شبانه که ۶ ماه از تداوم آن می‌گذرد، پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته وحدت و هفته دولت به‌عنوان سند راهبردی مورد واکاوی قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در این تجمع معتقدند که بیانات رهبری در خصوص ضرورت اتحاد امت اسلامی و دفاع از یکدیگر در برابر کفر، حجت را بر همگان تمام کرده و انگیزه دولت و ملت را برای آبادانی کشور افزایش داده است.

در این اجتماعات تصریح شد که پرهیز از اختلاف و حفظ یکپارچگی ملی، خط قرمز ایرانیان است و همدلی میان مردم و نظام، رمز اصلی عبور از توطئه‌های دشمن محسوب می‌شود.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات، جنگ ترکیبی دشمن را شامل ابزارهای سیاسی، مجازی و خبررسانی جعلی دانستند و تأکید کردند که دشمن با شکست در عرصه‌های نظامی و اقتصادی، سعی در تغییر رفتار ملت دارد، اما اراده مردم ایران این بار نیز راه به‌جایی نخواهد برد.