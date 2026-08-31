به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم مازندران با تداوم حضور خود در صحنه و میدان، برای ۱۸۳ شب پیاپی، پیام وحدت ملی و عشق به وطن را به گوش جهانیان رساندند؛ تجمعی که محاسبات دشمن را با صدد و صلابت باطل کرد.

در تجمعی حماسی که با هدف تأکید بر وحدت ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد، مردم ولایتمدار شهرستان‌های استان مازندران، برای ۱۸۳ شب پیاپی در میدان‌های اصلی شهر‌ها حضور یافتند تا نشان دهند که ایران قدرتمند، ریشه در فرهنگ تمدن اسلامی و تاب‌آوری ملت دارد.

مشارکت پرشور مردم در این ۱۸۳ شب، پاسخی قاطع به تمامی تهدیدات و فتنه‌های دشمنان بوده است. حاضران در این مراسم با تأکید بر یکپارچگی ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی، اعلام کردند که این حضور مستمر، جلوه‌ای از همدلی و عشق به وطن و ولایتمداری است که هرگز از فروکش نخواهد کرد.

در جریان این مراسم، شرکت‌کنندگان با بیان این مطلب که «ملت، دولت و نظام باید در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف انقلاب حرکت کنند»، تأکید کردند که تنها دغدغه آنها، دستیابی به ذلت دشمنان و استکبار جهانی است.

یکی از شرکت‌کنندگان در این مراسم با اشاره به مولفه اصلی قدرت ایران گفت:ایران قدرتمند ریشه در تمدن اسلامی دارد. توانمندی مقاومت ایرانی و ایستادگی زیر یک پرچم واحد، همان چیزی است که ما را در برابر فتنه‌ها پیروز کرده است. اتحاد مردم، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مولفه ایران قدرتمند است.