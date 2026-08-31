غلامرضا باقری رئیس هیئت بدمینتون استان زنجان، از موفقیت چشمگیر و تاریخ‌ساز ورزشکاران این استان در مسابقات کشوری بدمینتون پسران که در شهر ارومیه برگزار شد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ باقری گفت: بدمینتون استان زنجان بار دیگر توانست با نمایش قدرت فنی و انضباط بالا، مقام قهرمانی تیمی در مسابقات کشوری پسران را از آن خود کند. این دستاورد، نتیجه مستقیم برنامه‌ریزی‌های دقیق و تمرینات مستمر ورزشکاران و کادر فنی ما در سال‌های اخیر است.

رئیس هیئت بدمینتون زنجان با اشاره به جزئیات افتخارات انفرادی و دونفره این مسابقات افزود: در رده‌های پایه، شاهد درخشش خیره‌کننده‌ای بودیم که نشان‌دهنده آینده روشن بدمینتون زنجان است. در این راستا، پویا عابدی با کسب مقام قهرمانی در بخش انفرادی ) زیر ۱۱ سال، و زوج رهام قاسمی و مهرسام باقری با کسب مقام قهرمانی در بخش دوبل زیر ۱۱ سال، از قهرمانان طلایی این دوره بودند. همچنین، آریان اسکندری نیز با کسب مقام سوم در رده زیر ۱۳ سال، افتخار دیگری را به کارنامه استان افزود.

باقری با تجلیل از کادر فنی و مدیریت تیم افزود: این موفقیت‌ها مرهون مدیریت هوشمندانه آقای سیاوش افشاری راد به عنوان سرپرست تیم و هدایت فنی بی‌نظیر آقای سروش اسکندری، مربی تیم منتخب استان و مربی تیم بزرگسالان فدراسیون بدمینتون ایران است که با دانش روز و تجربه بین‌المللی خود، سطح کیفی ورزشکاران زنجانی را به استاندارد ملی رسانده‌اند.

وی گفت: قهرمانی در ارومیه، تنها یک ایستگاه است؛ هدف ما تداوم این روند و تبدیل شدن استان زنجان به قطب بی‌رقیب بدمینتون در ایران است.