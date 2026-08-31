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دختران شمشیرباز اصفهان در مسابقات قهرمانی کشور نونهالان خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رقابتهای شمشیربازی قهرمانی کشور نونهالان دختر در اسلحه فلوره، گرامیداشت شهدای کرمانشاه، به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.
در پایان این دوره از مسابقات که در سه رده سنی سپهر، نهال و آتیه به صورت انفرادی پیگیری شد، شمشیربازان اصفهانی با کسب عناوین متعدد، خوش درخشیدند.
در رده نسل سپهر زیر ۱۶ سال ویانا فروزنده، آدرینا نصر و آنوشا شیخالاسلامی از اصفهان و مائده ذاکری از یزد و در نسل نهال زیر ۱۳ سال محیا مؤیدنیا از اصفهان، رومینا رمضانی از خراسان رضوی و سیده باران نقیبی و آسمان اکلیلی از اصفهان اول تا سوم شدند.
همچنین در رده سنی نسل آتیه زیر ۱۱ سال آرمیس حمزهئی از استان همدان، نفس غلامی از خراسان رضوی و سوگند ساسانی از البرز و بهار فتوحی از یزد به ترتیب اول تا سوم شدند.