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مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا گفت: انرژیهای تجدید پذیردر اولویت دولت و وزارت نیرو قرار دارد بطوریکه در دولت چهاردهم شاهد ۵ برابر شدن ظرفیت نیروگاههای تجدید پذیر هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ زهره اولیا گفت: یکی از ساز وکارهای که در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر انجام شده صندوق پروژه نور شناخته میشود و شرایطی ایجاد کرده است تا تمام مردم بتوانند در ان سرمایه گذاری کنند و در توسعه تجدید پذیرها کمک کنند و درامد پایداری از طریف فروش آن کسب کنند.
وی تصریح کرد برنامهای که وزارت نیرو داده قرار است تا اخر امسال به ظرفیت ۷ هزار مگاوات برسد و تا سال آتی به ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات که هدف برنامه هفتم توسعه هست برسد.
اولیا با بیان اینکه در این راستا باید این نیروگاهها تامین مالی درست و ساختارمندی داشته باشد گفت تاکنون از طریق منابع ریالی بانکها، منابع ارزی صندوق توسعه ملی و یا سرمایه خود سرمایه گذاران بخش خصوصی تامین میشده است.
مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا گفت: الان ظرفیتهای بزرگ ایجاد شده که این روشها نمیتواند پاسخگو باشد و کارایی لازم را داشته باشد؛ بنابراین ضروری است به سمت روشهایی رفت که از طریق مردم این منابع تامین شود و به سمت طرحهای مشخص در محیطهای شفاف و اطمینان بخش هدایت شود تا ان طرح به بهره برداری برسد.
اولیا گفت: یکی از روشهای که درباره تجدید پذیرها میتوان از ان در بازار سرمایه استفاده کرد صندوق پروژهها هستند که انرژیهای تجدید پذیر تا الان به طور جدی وارد این فضاها نشده است.
وی گفت: صندوق پروژه نور در حال حاضر برای انرژیهای تجدید پذیر طراحی شده است. این صندوق ۵۰۰ مگاواتی است و در ۹ استان کشور ساختگاه دارد که عمده ساختگاه ان در استان بوشهر است؛ و ۱۷۰ مگاوات وسعت دارد.
مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا گفت: استان گلستان بیش از ۱۰۰ مگاوات ظرفیت دارد. همچنینن استان فارس، یزد و کرمان ظرفیت عمدهای از این نیروگاهها دارند.
اولیا گفت: به طور کلی ۱۰۷ نیروگاه در ۹ استان هستند و ساتبا از سال گذشته عملیات اجرایی ان را آغاز کرده است که بیش از ۶۰ درصد این طرحها پیشرفت کرده است و ظرفیت ۲۰۰ مگاواتی ان به بهره برداری رسیده است.
وی گفت: پذیره نویسی عمومی این طرح به زودی انجام میشود و ان شالله استقبال خوبی از این طرح میشود.